Умберт Эко, Дэвид Боуи, Мухаммед Али и Фидель Кастро — жизни каких еще мировых знаменитостей прервались в 2016 году? И кого в уходящем году потерял Кыргызстан?

Музыка

Дэвид Боуи

Дата смерти: 10 января

Известный музыкант Дэвид Боуи скончался на семидесятом году жизни. Боуи умер в окружении своей семьи после того, как 18 месяцев боролся с раком.

Боуи экспериментировал с рок-н-роллом, глэм-роком, диско, индастриалом, и навсегда изменил поп-культуру, рок-н-ролл и моду. Он — обладатель премий Грэмми, Saturn Awards и других наград — получил широкую известность в конце 60-х годов после выпуска композиции Space Oddity, которая стала классикой мирового рока.

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Принс

Дата смерти:21 апреля

Поп-певец Принс скончался на 57-м году жизни. В июне стало известно, что знаменитый американский музыкант умер от сильнодействующего обезболивающего — фентанила.

Принс был всемирно известным и влиятельным музыкантом, записывавшимся в течение 37 лет. Его дебютный альбом Prince, выпущенный в 1979 году, в очень короткие сроки стал платиновым. Всего было продано более 100 миллионов его альбомов.

У певца было 7 наград «Грэмми» и один «Оскар» за песню ‘Purple Rain’, лучший трек 1980-х по версии издания Pitchfork. В 2004 году музыкальный журнал Rolling Stone назвал Принса одним из ста величайших артистов всех времен. В том же году его внесли в Зал славы рок-н-ролла.

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Леонард Коэн

Дата смерти: 7 ноября

Легендарный канадский музыкант умер в 82 года в Лос-Анджелесе. За несколько месяцев до того от тяжелой болезни скончалась его любимая женщина — тогда он написал ей, чтобы она дождалась его там, наверху.

Музыка Леонарда Коэна повлияла на целое поколение музыкантов, она втор таких песен, как The Future и Hallelujah. Композитор и музыкант признавался, что творчество дается ему с большим трудом — он всегда очень долго готовился и записывал свои песни, и они всегда становились хитами.

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Джордж Майкл

Дата смерти: 26 декабря

Британский музыкант скончался у себя дома на 54-м году жизни. Джордж Майкл — лауреат премии Gremmy, продавший более 100 миллионов копий своих альбомов.

Известным он стал в 1980-х, когда выступал в дуэте Wham. Именно группе Wham принадлежит один из самых узнаваемых рождественских хитов – «Last Christmas».

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Кино

Алан Рикман

Дата смерти: 14 января

Ушел из жизни британский актер Алан Рикман, известный по серии фильмов о Гарри Поттере, а также таким картинам, как «Крепкий орешек», «Догма» и «Парфюмер». Ему было 69 лет.

Киноактер умер от рака. За свою карьеру Рикман сыграл более чем в 50 фильмах. Одной из наиболее популярных является роль профессора Северуса Снейпа в экранизации книг Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

Муканбет Токтобаев

Дата смерти: 30 июля

Народный артист Кыргызстана Муканбет Токтобаев, прославившийся ролями в советских фильмах, погиб в результате ДТП на 67-м году жизни. Токтобаев известен своими ролями в фильмах по сценариям Чингиза Айтматова «Восхождение на Фудзияму», «Джамиля».

После распада СССР работал в Кыргызском государственном академическом театре, снимался во многих кинофильмах, в том числе «Айыл окмоту», «Президент и бомж» . В 2000 году он был удостоен звания народного артиста Кыргызстана.

Эдуард Назаров

Дата смерти: 11 сентября

На 75-м году жизни скончался советский режиссер–мультипликатор, художник, народный артист Российской Федерации Эдуард Назаров.

Он являлся автором известного мультфильма «Жил-был пес». В качестве художника-постановщика снял несколько мультфильмов про Винни-Пуха.

Чтобы нарисовать медведя-сладкоежку, группа мультипликаторов Эдуарда Назарова создала более 14 тысяч эскизов. А Волка из мультфильма «Жил-был пес» художник рисовал с актера Армена Джигарханяна.

Литература

Харпер Ли

Дата смерти: 19 февраля

Автор известного романа «Убить пересмешника» Харпер Ли скончалась в возрасте 89 лет. За «Пересмешника» Ли получила Пулитцеровскую премию в 1961-м. В 2007 году она была удостоена высшей награды Соединенных Штатов для гражданских лиц — Президентской медали Свободы.

Роман посвящен теме расизма и написан в те годы, когда эта проблема была по-настоящему серьезной. А еще эта книга о дружбе и одиночестве детей. В 2015-м у Харпер Ли вышел второй роман «Пойди, поставь сторожа». Он одновременно и продолжение, и ранняя версия «Пересмешника». Восприняли его неоднозначно.

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Умбэрто Эко

Дата смерти: 19 февраля

На 85 году жизни умер итальянский философ и писатель Умберто Эко. Свой первый роман «Имя розы» Эко опубликовал в 1980 году. Эта книга впоследствии стала самым известным его литературным трудом.

Суюнбай Эралиев

Дата смерти: 16 июля

На 95-м году скончался народный поэт, герой Кыргызской Республики Суюнбай Эралиев. Эралиев был ветераном ВОВ, кавалером ордена Отечественной войны I степени, участником обороны Москвы в составе Панфиловской дивизии. Лауреат Государственной премии имени Токтогула Сатылганова.

Он перевел на кыргызский язык многие произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Александра Твардовского и многих других российских писателей.

Сборники поэта «Первое звучание», «Родная земля», «Белые запахи», «Путешествие к звездам», «Путешествие в жизнь» и другие переведены на иностранные языки и языки народов СССР.

Театр

Берик Алимбаев

Дата смерти: 20 июля

На 79-м году жизни скончался народный артист КР балетмейстер Берик Алимбаев. За 25 лет он исполнил все ведущие партии в классических и национальных спектаклях: принца Зигфрида в «Лебедином озере» Чайковского, графа Альберта в «Жизели», Куйручука в одноименном балете, Ромео в «Ромео и Джульетте» Прокофьева и другие.

С большим успехом танцевал на зарубежной сцене: в Канаде, Сирии, Чехословакии, Монголии. В 2006 году получил звание народного артиста Кыргызстана.

Владимир Зельдин

Дата смерти: 31 октября

Актер Владимир Зельдин скончался на 102-м году жизни. Он был старейшим действующим актером мира.

Зельдин получил звание Народного артиста СССР, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством». На счету артиста было сотни ролей в кино и в театре.

Наиболее известные — учитель танцев в одноименной пьесе Лопе де Вега и Мусаиб Гатуев в кинокомедии Ивана Пырьева «Свинарка и пастух».

Цирк

Олег Попов

Дата смерти: 2 ноября

Олег Попов скончался на 87-м году жизни. Причина смерти — остановка сердца. Зрителям Попов запомнился рыжим париком, благодаря которому его прозвали Солнечным клоуном. Попов был народным артистом СССР и РСФСР, заслуженным артистом РСФСР, награжден орденом Ленина, орденом Дружбы и тремя орденами Трудового Красного Знамени.

В 2010 году ему была вручена почетная грамота президента России за заслуги в развитии циркового искусства и многолетнюю творческую деятельность.

Изобразительное искусство

Турсунбек Койчиев

Дата смерти: 1 июля

На 75-м году жизни после продолжительной болезни скончался член Союза художников Кыргызстана, Народный художник Турсунбек Койчиев. Его работы находятся в частных коллекциях Франции, США, Китая, Турции, России и Казахстана.

За большие заслуги в развитии кыргызского национального изобразительного искусства в 1993 году ему присвоили звание «Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики», а в 2007 году он получил звание «Народного художника».

Георгий Белкин

Дата смерти: 25 августа

На 71-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни скончался Народный художник Кыргызстана, Заслуженный деятель культуры Киргизской ССР Георгий Белкин.

Он много лет проработал в Русском драматическом театре имени Чингиза Айтматова, где поставил свыше сорока спектаклей. В качестве главного художника. Его работы можно увидеть в музее изобразительных искусств Гапара Айтиева, в частных коллекциях Германии, Израиля, Италии, США, России, Франции, Казахстана.

Фото

Марк Рибу

Дата смерти: 30 августа

Знаменитый фотограф скончался в возрасте 93 лет в результате продолжительной болезни. В 1953 году Рибу прославился своим снимком «Маляр на Эйфелевой башне».

Он снимал во Вьетнаме, Гане, на Кубе, в СССР и Китае, где он стал одним из первых западных фотографов, допущенных в страну. Фотографии Рибу находятся в коллекциях многих известных музеев, в том числе в музее современного искусства в Нью-Йорке, художественном институте в Чикаго (Art Institute of Chicago), в национальной библиотеке в Париже.

Архитектура

Заха Хадид

Дата смерти: 31 марта

Архитектор Заха Хадид умерла в возрасте 65 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ. В архитектурном мире ее называли «королевой форм», а среди ее наиболее известных работ — Национальный музей искусств XXI века в Риме, Центр водных видов спорта в Лондоне, научный центр Phaeno в Вольфсбурге, штаб-квартира BMW в Лейпциге.

Она обладательница высшей награды в области архитектуры — Притцкеровской премии, которую получила в 2004 году. Кроме того, в 2016 году она была первой женщиной, которая получила золотую медаль Королевского института британских архитекторов (RIBA).

Спорт

Мохаммед Али

Дата смерти: 4 июня

Легендарный боксер Мохаммед Али скончался на 75-м году жизни после более чем 30 лет борьбы с болезнью Паркинсона.

Али был единственным боксером, трижды выигрывавшим титул чемпиона мира в тяжелом весе. За свою почти двадцатилетнюю спортивную карьеру он выиграл 56 поединков, 37 из которых закончились нокаутом.

Политика

Ислам Каримов

Дата смерти: 2 сентября

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов скончался в 78 лет, после 27 лет правления. О его смерти источники сообщили 28 августа — издание «Фергана» заявило, что Каримов умер от кровоизлияния в мозг. Официально о смерти узбекского лидера объявили только 2 сентября.

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Фидель Кастро

Дата смерти: 26 ноября

На 91-м году жизни умер бывший глава Кубы Фидель Кастро. В последние годы Кастро болел, он редко появлялся на публике и в 2006 году полностью передал управление Кубой своему брату Раулю.

Фидель Кастро был президентом Кубы более 40 лет. До этого он возглавил революцию, которая свергла режим диктатора Фульхенсио Батисты в начале 1959 года.

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