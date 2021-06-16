Министерство энергетики и промышленности предлагает повысить тарифы на электричество, отопление и горячую воду в Кыргызстане. Так, 15 июня, ведомство вынесло на общественное обсуждение законопроекты об утверждении среднесрочной тарифной политики на 2021-2025 годы.

Новые тарифы на отопление и горячую воду

Новые тарифы будут распространяться на отопление и горячую воду, вырабатываемые муниципальными и частными тепловыми станциями и котельнями.

«Учитывая, что тарифы на тепловую энергию для конечных потребителей долгое время не менялись и были установлены на уровне ниже себестоимости, это привело к ежегодному дефициту денежных средств и увеличению перекрестного субсидирования. Результатом является высокий уровень износа оборудования в сфере теплоснабжения», — сообщается в документе.



В справке обосновании сообщается, что такие тарифы были установлены в связи с необходимостью замены старого оборудования на новое, что требует наличия дополнительных финансовых средств.

«Тепловые сети отработали свыше двух-трех своих нормативных сроков службы, что приводит к большим потерям тепловой энергии. […] Действующие в настоящее время тарифы не покрывают себестоимость производства и распределения тепловой энергии», — отмечается в документе.

Новые тарифы на электричество могут повыситься вдвое

Авторы законопроекта сообщают, что, согласно прогнозам, в 2021 году ожидается дефицит электроэнергии до 3 миллиардов кВтч. По их словам, к этому привело снижение уровня воды в Токтогульском водохранилище и ежегодный рост потребления электроэнергии.

Отмечается, что именно по этим причинам минэнерго разработал ряд антикризисных мер, в том числе и изменение тарифной политики.

«В таких условиях становится очевидным невозможность покрытия дополнительных затрат без проведения адекватной тарифной политики на электрическую энергию. В этой связи необходимо проведение сбалансированной тарифной политики, которая позволит достичь в среднесрочной перспективе покрытия тарифами стоимости электрической энергии», — сообщается в справке-обосновании.

Тарифы для населения предлагают повышать постепенно, «во избежание внезапных экономических трудностей при оплате счетов за электроэнергию».

Так, предлагается установить единый тариф для населения в 1,09 сомов за 1 кВтч электроэнергии. По нынешнему тарифу, кыргызстанцы платят 0,77 тыйынов. Если превысили лимит в 700 кВтч, то стоимость электроэнергии составляет 2,16 сомов

«Для жителей высокогорных районов не будет ограничений ни в зимний, ни в летний периоды по потреблению электроэнергии. Для основного населения предлагается оставить в зимний период порог в 1 тысячу кВтч в связи с маловодьем», — сообщил министр энергетики Доскул Бекмурзаев на заседании 15 июня.

А в 2023 году тариф для населения предлагается повысить до 1,48 сомов. Далее тарифы предлагают корректировать в соответствии с инфляцией.

Для насосных станций и скважин, обеспечивающих население питьевой водой и водой для полива, тариф предлагают установить на уровне 1,09 сомов.

Интернаты, соцучреждения для людей с инвалидностью и пожилых, а также религиозные учреждения в 2021 году будут платить 1,68 сомов за кВтч без учета налогов.

Что касается бизнеса, бюджетных организаций и сельского хозяйства, минэнерго предлагает установить тариф в размере 5,52 сома за кВтч.

Кизяки и керосиновые лампы

Вопрос о повышении тарифов возник почти сразу после смены власти в октябре 2020 года. Предлагалось льготный тариф оставить для социально уязвимых слоев населения, но повысить для всех остальных потребителей. При власти не могли пообещать, что подача электричества будет бесперебойной.

В феврале 2021 года Улукбек Марипов сообщил, что тарифы на электроэнергию будут пересмотрены. По его словам, согласно постановлению правительства, тарифы на электроэнергию должны повышаться на 10% ежегодно.

Еще через два месяца, в конце апреля, о повышении тарифов заговорил президент Садыр Жапаров. Он предложил на своей странице в фейсбуке «для выхода из энергетического кризиса к 2025 году» повысить тарифы на электроснабжение.

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Но не для всех пользователей: Жапаров предлагал поделить семьи на «благополучные» и «малообеспеченные», обозначив тариф для «благополучных семей» в зимний период в 2,29 сомов за потребление свыше 1000 кВт/ч.

Вскоре он еще раз выступил с заявлением о том, что тарифы нужно поднять — уже в интервью ОТРК. Президент заверил, что в противном случае объекты энергосектора не выдержат, а населению придется запасаться кизяками и даже жечь керосиновые лампы.

Заявление президента о кизяках вызвало возмущение общественности в соцсетях. Собирать этот вид топлива кыргызстанцам уже предлагал свергнутый президент Курманбек Бакиев во время энергетического кризиса в 2008-2009 годах.

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Энергетический кризис в Кыргызстане

В августе 2020 года о том, что республика столкнется с нехваткой электричества говорил экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. На тот момент Кыргызстану не хватало в Токтогульском водохранилище 2,4 млрд кубометров воды.

При этом прежние власти обещали, что не будут вводить ограничения для населения по использованию электроэнергии. Нехватку воды в водохранилище власти связывали с периодом маловодья, который будет продолжаться несколько лет.

В 2020 году Кыргызстан вынужден был начать приобретать у Казахстана электроэнергию, потому что в Токтогульском водохранилище мало воды.

После смены власти в октябре 2020 года и наступления зимних холодов выяснилось, что отключения все-таки будут: для начала автоматические из-за перегруза электросетей. В Нацэнергохолдинге призвали кыргызстанцев потреблять меньше электроэнергии, использовать газ и уголь для отопления домов.

Весной 2021 года Кыргызстан заключил соглашения с Казахстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии в объеме 1650 млн кВтч до весны 2022 года, чтобы преодолеть кризис. В обмен страна будет расплачиваться, спуская воду в летние месяцы до 2023 года.

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Первые спуски воды начались 1 июня. При этом фермеры и минсельхоз говорят о том, что страна находится на пике маловодья, а в Чуйской области может погибнуть весь урожай. Из-за нехватки воды без снабжения для полива насаждений остался даже Бишкек.

Сейчас уровень воды в Токогульском водохранилище составляет 10,9 млрд кубометров. Для того, чтобы успешно пройти осенне-зимний период, к началу сентября необходимо накопить не менее 17 млрд кубометров воды.