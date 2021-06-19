Памирским кыргызам, проживающим в селе Талды-Суу Алайского района Ошской области, выдан скот для улучшения условий жизни. Об этом «Клоопу» сообщил заместитель акима Алайского района Бактыбек Осмонов.

«Каждой семье было выдано по десять овец, по одной корове с теленком и одной кобыле. Сейчас у них нет условий для содержания скота. Поэтому скот отправлен на джайлоо. Местные власти сейчас рассматривают строительство сарая для содержания скота. Хотим начать в течении двух-трех дней», — сказал он.

Ранее 4 апреля Садыр Жапаров встретился с памирскими кыргызами, переселенными из Афганистана в село Талды-Суу Алайского района Ошской области. На встрече президент пообещал ускорить решение вопросов, связанных с переселением кыргызов, оставшихся на Памире, с безработицей и выдачей им гражданства.

Уже 28 апреля 44 этническим кыргызам было выдано гражданство. Кроме этого президент заверил, что афганским кыргызам, которые будут переселены в Чон-Алай, построят дома.

Сейчас в Талды-Суу проживают 17 вернувшихся кыргызских семей в 11 домах. Памирские кыргызы сначала были переселены в Нарынскую область в 2017 году. Некоторые из них через год вернулись в Афганистан. Остальных в 2019 году переселили в в Алай.

Памирские кыргызы

Современные памирские кыргызы — потомки кыргызов, эмигрировавших в Афганистан в период с 1575 по 1930 год. Они живут в горах Большого и Малого Памира в трудных условиях без доступа к образованию и здравоохранению.

Вопрос возвращения памирцев на историческую родину поднимался в правительстве Кыргызстана не единожды, но так и оставался нерешенным. Ежегодно Кыргызстан направляет в горы Памира экспедиции, которые привозят гуманитарную помощь проживающим там кыргызам.

С 2017 года правительство начало принимать меры по переселению памирских кыргызов на историческую родину. Тогда в Кыргызстан вернулись 33 памирца.

Им было обещано образование и лечение, а после того, как одна из приезжих родила ребенка, ее семье подарили небольшой дом в Нарыне. Так ее семья стала единственными памирцами с собственным жильем — другие же жили сначала в общежитиях, после в кошарах и съемных квартирах.

Еще одной семье уже в 2019 году дом в Кара-Балте подарил трудовой мигрант, проживающий в России — он сделал это, увидев обращение одного из памирцев к президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Большинство памирцев не дождались предоставления жилья — порядка 20 человек вернулись в Афганистан через полгода после приезда в Кыргызстан.

В 2020 году правительство построило 11 домов в селе Талды-Суу, где разместились 17 семей памирских кыргызов.

По теме: