По составу партии «Азаттык» даже неосведомленному в политике кыргызстанцу станет понятно, что к одноименному изданию это политобъединение не имеет никакого отношения.

Ахматбек Келдибеков

Топ-5 этой партии возглавляет сторонник Матраимова Ахматбек Келдибеков. Ахматбек Келдибеков в разное время занимал разные руководящие должности. При президентстве Аскара Акаева он возглавлял Соцфонд. Когда страной руководил Курманбек Бакиев, он возглавил Налоговую службу.

В декабре 2010 года Келдибеков стал спикером Жогорку Кенеша и проработал на этой должности до декабря 2011. В 2017 году Келдибеков также выдвигался на пост президента, но из-за непогашенной судимости политик не смог принять участие в предвыборной гонке.

Журналисты «Клоопа» в 2016 году опубликовали расследование и нашли бизнес и земельный участок Аиды Токтоматовой — супруги Ахматбека Келдибекова — в Болгарии. Сам Келдибеков назвал доводы журналистов «попыткой очернения и клеветой».

Ровно два года назад в интервью радио «Азаттык» (которое не связано с партией «Азаттык») он назвал тогда еще президента Сооронбая Жээнбекова отцом народа, а антигероя коррупционных расследования Райымбека Матраимова — крестным отцом своего сына.

Несмотря на имущество и благосостояние Матраимова, которое не соответствует его доходам, Келдибеков утверждал, что не видит доказательств того, что крестный его сына — коррупционер. Чтож, в 2021 году Матраимов сам признал на суде, что занимался коррупционной деятельностью в таможне.

Свою поддержку клану Матраимовых Келдибеков демонстрировал и год назад, когда на выборах в парламент объявил, что входит в «Мекеним Кыргызстан». Правда после протестов выборы в парламент аннулировали, и экс-спикер стать депутатом не смог.

Также Келдибеков известен своими исками в отношении СМИ и иском против бывшего президента Алмазбека Атамбаева. При правлении Атамбаева Келдибекова пресследовали по обвинению в коррупции. По версии следствия, он брал взятки, когда был председателем Социального фонда в 2002-2005 годах и во время работы в Налоговой службе в 2008-2009-м.

Жылдызкан Жолдошева

В топ-5 партии замечена и экс-депутатка Жылдызкан Жолдошева. Она была известна как соратница и сторонница Садыра Жапарова. В марте 2020 года она выходила на митинг в поддержку Жапарова, который находился в заключении с 2017 года. Она требовала освободить его.

Жылдызкан Жолдошова в 2010 году стала депутаткой Жогорку Кенеша от партии «Ата-Журт». В рядах этой партии в парламент пришли Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев. В октябре 2020 года на парламентских выборах, результаты которых были отменены, она шла четвертым номером в списке партии «Мекенчил». Основатели партии — Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров.

Исмаил Исаков

В топе партии и бывший министр обороны Временного правительства Исмаил Исаков. На выборах президента в 2017 году он поддерживал Сооронбая Жээнбекова, был депутатом и ранее — в пятом созыве.

15 сентября его допрашивали в рамках весьма спорного дела о якобы попытке захвата власти, того самого, по которому проходит экс-замминистра МВД Курсан Асанов. В качестве доказательства к делу приложена запись с обсуждением смены власти, однако оказалось, что МВД не проводило экспертизу. Об этом стало известно после того, как адвокаты Асанова обратились к экспертам, которые заявили, что запись была смонтирована — тогда то МВД и сообщило, что проведет свою экспертизу. Проведет, а не уже провело.

Медеткан Шеримкулов

81-летний Медеткан Шеримкулов был председателем Верховного совета Киргизии и даже баллотировался в президенты в 1995 году. Был спикером «легендарного парламента».

В 2019 году он совместно с Келдибековым выступил с открытым заявлением против бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Они раскритиковали его, как политика и лидера, а также заявили, что, возможно, ему нужна психиатрическая помощь.

Бактыбек Калмаматов

Топ-5 завершает экс-депутат Бактыбек Калмаматов — он в 2021 году баллотировался на выборах президента и критиковал Садыра Жапарова за изменение Конституции, назвав предложенный проект «абсолютно ханским правлением».

Он основал фонд «Биз Барбыз», а также был депутатом парламента с 2010 по 2015 годы.

28 ноября в Кыргызстане пройдут парламентские выборы. Согласно новой Конституции, в Жогорку Кенеш изберут 90 депутатов на пять лет. 54 депутата будут избираться по партийным спискам, 36 депутатов по одномандатным округам.