В Первомайском районном суде Бишкека 18 октября продолжились предварительные слушания по делу об октябрьских событиях 2020 года. В итоге суд продлил меру пресечения пятерым обвиняемым по этому делу. Так, судья продлил подписку о невыезде лидеру партии «Социал-демократы» Темирлану Султанбекову и экс-сотруднику ГКНБ Канату Сагымбаеву. Однако, неизвестно на какой срок. Кроме того, суд продлил сроки содержание под стражей бывшему руководителю аппарата президента Фариду Ниязову и экс-замминистру внутренних дел Курсану Асанову, которые проходят обвиняемыми и по другим уголовным делам. Курсан Асанов, Фарид Ниязов и Жениш Молдокматов. Фото / Фейсбук Эрлана Бекчоро уулу Первомайский райсуд также оставил под стражей лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова до конца судебного разбирательства. Бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которому также предъявили обвинение по этому делу, на судебное заседании не доставили. На суде, который проходил в закрытом режиме, Молдокматов заявил, что уголовное дело в отношении него является политическим, и то, что он содержится в СИЗО необоснованно и несправедливо. «Меня обвиняют в захвате власти. Но, по сути, власти не было до 15 октября. Также считаю абсурдным обвинение в том, что я хотел захватить здание ГКНБ. По беспорядкам, по насильственному захвату власти нам не смогли предоставить ни одного доказательства. Уже 7 месяцев просто так сижу в тюрьме. Я и прощения не попрошу, и склоняться не буду. Продолжу сидеть в тюрьме, но не перестану бороться за справедливость. История всё рассудит. В конце те, кто посадил в тюрьму, сами окажутся за решеткой. Если меня обвинят в незаконном захвате власти, значит действующая сама незаконна», — сказал он. В чем их обвиняют? Первое заседание суда по делу о беспорядках в октябре прошлого года назначено на 2 ноября. Ранее адвокат Замир Жоошев сообщил, что бывший премьер-министр Омурбек Бабанов также является обвиняемым по этому делу, но его дело выделено в отдельное производство. По словам Жоошева, всех 6 фигурантов этого дела обвиняют в организации событий, которые произошли 5-6 и 9 октября прошлого года. Что было в октябре? 5 октября прошлого года тысячи кыргызстанцев недовольных итогами парламентских выборов вышли на митинг. Тогда, по предварительным итогам, в Жогорку Кенеш проходили три провластные партии: «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». Митинг 5 октября 2020 года. Фото / «Клооп» В итоге волнения переросли в беспорядки и столкновения с правоохранителями. В ночь с 5 на 6 октября 2020 года митингующие захватили Белый дом и освободили из колоний ряд политиков, в числе которых были Алмазбек Атамбаев и Садыр Жапаров. 9 октября сторонники Атамбаева, сторонники экс-премьер министра Омурбека Бабанова и молодые политики объединились «для борьбы с ОПГ» и собрались на митинги. В итоге они решили выдвинуть кандидатуру Бабанова на пост премьер-министра. Митингующие двинулись на площадь Ала-Тоо. Там они столкнулись с другой толпой, которая называла себя сторонниками Жапарова. В результате сторонники Жапарова закидали камнями оппонентов, Токтогазиев и телохранитель одного из политиков были госпитализированы, а машину Атамбаева расстрелял неизвестный мужчина, которого не нашли до сих пор. Всего в результате потасовки пострадали 7 человек. События на площади «Ала-Тоо» 9 октября 2020 года. Фото / «Клооп» После событий в центре Бишкека тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков объявил в городе режим ЧП. 10 октября в рамках досудебного производства по факту массовых беспорядков были задержаны бывший президент Алмазбек Атамбаев, телохранители Атамбаева Канат Сагымбаев, Дамир Мусакеев, член партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков, экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов и Фарид Ниязов. Читать по теме: Октябрьская (не)революция: Политический кризис в Кыргызстане, его причины и итоги (которых нет) Позже Асанова, Сагымбаева, Мусакеева и Султанбекова отпустили из под стражи. Задержание Молдокматова Лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова задержали в мае этого года. Его сначали обвиняли в захвате здания ГКНБ во 5-6 октября 2020 года, но позже стало известно, что его подозревают в организации массовых беспорядков в эти дни. После этого в его отношении возбудили еще одно уголовное дело по событиям 9 октября прошлого года. Позже в отношении Молдокматова возбудили 4 новых новых уголовных дела, и всего их стало 6.

