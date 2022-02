В больницу в Сокулукском районе доставили избитого двухлетнего мальчика – об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области. Ребенок находится в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и конечностей, кровоподтеками и ссадинами лица. Бактыгуль Мамытова, координатор по здравоохранению Чуйской области, сообщила, что мальчика избила его мать. В милиции этого пока не подтвердили и не опровергнули. По информации районной милиции, госпитализации ребенка правоохранители начали расследование и экспертизы. Это не первый случай в Кыргызстане, когда один из родителей или родственников применяет насилие в отношении ребенка – порой такие случаи заканчиваются смертью. В мае 2021 года от побоев своей попечительницы скончался трехлетний мальчик. В мае 2019 года в Бишкеке отец избил своего сына за то, что ребенок уснул у соседей – у мальчика были сотрясение мозга и перелом руки. В январе текущего года мужчину в Оше осудили за избиение сына до смерти. Инцидент произошел в 2017 году – отец избил 12-летнего сына за то, что мальчик поздно вернулся из школы. В итоге мужчина получил пять лет лишения свободы с содержанием в колонии-поселении. По информации уполномоченной по правам детей Жыпарисы Рысбековой, в 2020 году в стране зарегистрировали 287 фактов насилия в отношении несовершеннолетних. Данные за 2021 год пока не озвучивали. Почти половину всех фактов насилия — 48% — зарегистрировали в так называемых «благополучных семьях», еще 39% произошли в семьях с трудной жизненной ситуацией. ООН в ноябре 2021 года рекомендовала Кыргызстану запретить телесное наказание детей. Для того, чтобы остановить насилие в отношении детей, Комитет ООН против пыток рекомендовал государству установить прямой запрет на телесное наказание несовершеннолетних как в семьях, так и в детских учреждениях. Кроме того, в ООН считают, что Кыргызстану стоит принять меры для повышения информированности и просвещения населения в отношении прав детей. Как помочь детям, страдающим от насилия? Если вы – ребенок, ставший жертвой насилия или очевидец насилия в отношении несовершеннолетнего, вы можете позвонить на телефон доверия для детей по номеру 111. Это анонимно и бесплатно. Центр принимает звонки со всех регионов страны, а также работает ежедневно и круглосуточно. Вас могут проконсультировать и оказать психологическую помощь. Если вам нужна помощь правоохранительных органов, обращение перенаправят к ним. Также работают центры помощи детям, пострадавшим от насилия: Чуйская область: Бишкек, ул. Карасаева №73. Телефоны: 0312 442510, 0312 442574, 0312 542934 Ошская область: Ош, ул. Гапара Айтиева, 5/1. Телефон: 03222 62288 Талаская область и Талас. Телефон: 0778 4366775 Иссык-Кульская область: Каракол, ул. Жамансариева № 163. Телефоны: 03922 50405, 03922 50212.

Село Тюп, ул. Иссык-Кульская №33. Телефон: 03945 24546 «Терпи». Как домашнее насилие убивает детей и калечит судьбы «У вас есть выбор, у меня его нет». Интерактивная игра о том, как распознать насилие над ребенком

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!