Депутат попросил ГКНБ объяснить депортацию журналиста «Франс-Пресс»

Парламентарий Дастан Бекешев потребовал от спецслужб объяснить причину депортации журналиста «Франс-Пресс» Криса Риклтона из Кыргызстана. Его не пустили в страну 9 декабря, власти не объяснили, почему это произошло.

Бекешев спросил на заседании парламента 14 декабря, почему Риклтона не пустили в Кыргызстан.

«У нас, вроде, демократичная страна, а поступаем, как супертоталитарная страна. Какую-то мелочь раздувают на весь мир. Можно было попросить написать объяснительную», — сказал Бекешев.

Представитель Министерства иностранных дел не смог назвать причины запрета на въезд для журналиста — он сказал, что ведомство не имеет отношения к этому решению.

Бекешев потребовал, чтобы Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) опубликовал в течение дня причины отказа во въезде.

МИД Кыргызстана 12 декабря сообщил, что выясняет детали депортации Риклтона из Кыргызстана.

Ранее Госкомитет нацбезопасности сообщил, что журналист «нарушил визовый режим», но деталей спецслужбы не озвучили.

Риклтона депортировали из Кыргызстана 9 декабря — он вернулся в страну из Дубая, но ему отказали во въезде при прохождении контроля в аэропорту «Манас».

Узнав о запрете, журналист опубликовал открытое письмо президенту Сооронбаю Жээнбекову. Он попросил снять с него ордер на депортацию и позволить находиться в Кыргызстане.

Риклтон проживает в Бишкеке почти 8 лет вместе со своей женой и дочерью, которые являются гражданами Кыргызстана.

Сейчас журналист находится в региональном офисе «Франс-Пресс» в Алматы, куда он направился после депортации в Дубаи.

Риклтон с 2015 года работает в международном агентстве «Франс-Пресс». За время проживания в Кыргызстане он публиковался в издании EurasiaNet, освещал Всемирные игры кочевников и преподавал в Американском университете в Центральной Азии (АУЦА).

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