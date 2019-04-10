Фарид Ниязов

Контекст: Пресс-секретарь президента Сооронбая Жээнбекова Толгонай Стамалиева 9 апреля опубликовала на своей фейсбук-странице пост, в котором рассказала о том, что стало причиной ссоры Жээнбекова с его предшественником Алмазбеком Атамбаевым.

На следующий день ее заявление прокомментировал бывший глава администрации Жээнбекова и один из ближайших сторонников Атамбаева Фарид Ниязов. Он назвал ее версию ссоры президентов «абсурдной».

С чего началась ссора между Атамбаевым и Жээнбековым?

Версия Толгонай Стамалиевой:

Конфликт между Атамбаевым и его преемником начался спустя шесть дней после того, как Жээнбеков вступил в должность президента Кыргызстана.

Атамбаев остался недоволен тем, что Жээнбеков не прислушался к его совету и провел двусторонние переговоры в Минске с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым для урегулирования ситуации на кыргызко-казахской границе.

Версия Фарида Ниязова:

Слова Стамалиевой — абсурд. Алмазбек Атамбаев был только рад двусторонним переговорам. Он обсуждал важность проведения этих встреч с Жээнбековым. Однако их ссора произошла позже. Ниязов не назвал причину ссоры между политиками.

Предвыборная президентская гонка в 2017 году

Версия Толгонай Стамалиевой:

Атамбаев не сразу поддержал Жээнбекова в роли единственного кандидата в президенты от СДПК. Он также поддерживал и Чыныбая Турсунбекова, и Омурбека Бабанова.

Версия Фарида Ниязова:

Жээнбеков всегда был первым кандидатом на пост президента от СДПК — именно поэтому «он продвигался на руководящие посты» и стал премьер-министром. Атамбаев раскритиковал президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из-за его встречи с Омурбеком Бабановым, чтобы понизить рейтинг последнего и увеличить шансы Жээнбекова на победу.

Уход Жээнбекова с поста премьер-министра во время президентской гонки

Версия Толгонай Стамалиевой:

Атамбаев потребовал от Жээнбекова покинуть пост главы правительства, когда тот баллотировался в президенты. Однако сам Атамбаев не ушел в отставку с поста премьера в 2011 году, когда стал кандидатом в президенты, а лишь временно приостановил свои полномочия.

Версия Фарида Ниязова:

Жээнбеков проигрывал по популярности молодому Бабанову. Поэтому власти попросили его уйти с поста премьера, чтобы его место занял молодой политик Сапар Исаков ради усиления его команды.