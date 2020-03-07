Оригинал материала опубликован на сайте «Медиазона. Центральная Азия». Авторка материала — бывшая журналистка «Клоопа» Айдай Эркебаева.

Секретный визит близкого к главе Чечни российского депутата Адама Делимханова в Бишкек, чужой костный мозг и диалоги главы ГКНБ со своим советником о воровском кодексе чести — «Медиазона» ознакомилась с документами по делу против бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, обвиняемого в организации незаконного освобождения из колонии криминального авторитета Азиза Батукаева.

Первомайский районный суд Бишкека рассматривает дело о незаконном освобождении из колонии криминального авторитета Азиза Батукаева. На скамье подсудимых — бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Его обвиняют в соучастии в организации коррупции (часть 2 статьи 43, часть 2 статьи 319 УК КР). С января процесс проходит в отсутствие подсудимого: судья удалил Атамбаева после того, как он дважды без разрешения покинул выездные заседания в здании ГКНБ.

Согласно обвинительному акту (есть в распоряжении «Медиазоны»), Атамбаев, пользуясь полномочиями главы государства, создал устойчивую группировку, в которую входили руководители органов власти и их подчиненные. В июне 2012 года он пригласил к себе в кабинет главу Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Шамиля Атаханова и поручил ему разработать план по освобождению «Вора в законе» Батукаева и встретиться с «неустановленными следствием гражданами Российской Федерации для обсуждения деталей получения материальных и иных благ».

Следователи утверждают, что Атамбаев приказал Атаханову освободить Батукаева «под любым предлогом».

Атаханов и Атамбаев

По версии обвинения, получив указание президента, Атаханов и секретарь Совета безопасности Бусурманкул Табалдиев встречались с другими фигурантами дела, убеждая их, что преступный мир страны находится на грани кровопролитной войны из-за конкуренции двух «воров в законе», которые отбывают наказание в кыргызстанских колониях — Азиза Батукаева и Камчыбека Кольбаева. Освобождение и отъезд Батукаева за границу в такой ситуации они пытались представить приемлемым решением.

В итоге группа силовиков, чиновников, врачей и судей, действия которых, по версии обвинения, координировали Атаханов и Табалдиев, добилась фальсификации медицинских документов Батукаева — ему диагностировали острый лейкоз. Осужденные с таким заболеванием имеют право на досрочное освобождение.

В обвинительном акте говорится, что президент Атамбаев своими действиями «подорвал авторитет государственной власти, что повлекло грубое нарушение охраняемых законом интересов государства и общества, а также основного принципа неотвратимости наказания за совершенное преступление. Указанное преступление вызвало большой общественный резонанс в обществе и повлекло негативное отношение граждан к государственным органам власти».

Бусурманкул Табалдиев

В деле 19 подозреваемых, один из них — бывший секретарь Совета безопасности Бусурманкул Табалдиев — объявлен в розыск, 14 пошли на сделку со следствием; их дела выделены в отдельное производство, расследование по ним продолжается. Именно на их показаниях, сказал «Медиазоне» адвокат Атамбаева Замир Жоошев, построены обвинения против бывшего президента. Жоошев уверен, что эти показания получены под давлением или в обмен на обещание более мягкого наказания — например, в виде штрафа.

«Это просто дополнительный рычаг давления на них. Уголовные дела в отношении этих лиц по сей день не переданы в суд, таким образом их держат на крючке», — уверен Жоошев. По его утверждению, иных доказательств того, что Атамбаев получил какую-либо материальную выгоду от освобождения Батукаева, у следствия нет.

Алмазбек Атамбаев Индира Джолдубаева Абдухалим Раимжанов Калыбек Качкыналиев

Обвиняемых в деле сейчас только четверо:

Алмазбек Атамбаев — бывший президент Кыргызстана. Он содержится в СИЗО ГКНБ, полностью отрицает обвинения и отказывается от дачи показаний в суде;

Индира Джолдубаева — заведующая отделом судебной реформы и законности аппарата президента, позже возглавила Генпрокуратуру. Не признает вины; согласно показаниям Джолдубаевой, ее отдел не участвовал в освобождении Батукаева;

Абдухалим Раимжанов — врач, бывший руководитель Национального центра гематологии. Вины не признает, на сделку со следствием не пошел. Находится под домашним арестом по состоянию здоровья;

Калыбек Качкыналиев — экс-советник председателя Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН), вины не признает.

Кто такой Азиз Батукаев

Следствие называет уроженца Токмака, этнического чеченца Батукаева «вором в законе». В 2004 году его приговорили к четырем годам лишения свободы за хранение наркотиков, взрывчатки и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Срок Батукаев отбывал в исправительной колонии №31 в селе Молдовановка Чуйской области.

В 2005 году, когда его попытались этапировать в СИЗО, в колонии вспыхнул бунт, и на переговоры с осужденными в Молдовановку приехала делегация во главе с депутатом парламента, председателем комитета по правоохранительным органам и соблюдению конституционной законности Тынычбеком Акматбаевым. В итоге осужденные убили Акматбаева, двух сотрудников парламента и тяжело ранили главу ГСИН Икматулло Полотова, который позже умер, не приходя в сознание.

После подавления бунта стало известно, в каких условиях отбывал наказание вор в законе: в прессу попали фотографии дома на территории колонии, в котором Батукаев жил со своей гражданской женой Евгенией Тарасовой и родственницей, и огорода, где он выращивал коноплю. «В комнатах висели флаг Ичкерии и портреты Аслана Масхадова и Шамиля Басаева. У Азиза Батукаева была язва желудка, поэтому для него в зоне держали трех кобыл и 15 коз, молоком которых он лечился. Для развлечения и защиты тут же находились и бойцовые собаки. Не полагаясь на персонал колонии, «авторитет» держал собственную охрану: с ним постоянно находились телохранители, вооруженные автоматами Калашникова и гранатами», — писал «Коммерсант».

В 2006 году Батукаева осудили еще на 16 лет и 8 месяцев за сбыт наркотиков (статья 247), выращивание наркосодержащих культур (статья 250), незаконное хранения огнестрельного и холодного оружия (статья 241), незаконное изготовление огнестрельного оружия, взрывчатых веществ (статья 242) и массовые беспорядки (статья 233 УК КР). На этот раз отбывать наказание его отправили в колонию строгого режима №24 в Нарыне.

Как договаривались об освобождении Батукаева

Показания Шамиля Атаханова по делу об освобождении Батукаева засекречены, но в ноябре 2019 года администраторы фейсбук-сообщества «БеспределKG» обнародовали протокол очной ставки, которая в августе того же года прошла между экс-главой ГКНБ и бывшим президентом.

Согласно этому документу, в начале 2012 года Атамбаев поставил перед силовиками задачу вернуть в страну брата беглого президента Курманбека Бакиева Жаныша, который после апрельской революции 2010 года был заочно приговорен к пожизненному заключению за убийство, пытки и создание ОПГ.

Жаныш Бакиев

Отвечая на вопросы следователя в ходе очной ставки, Атаханов рассказал, что в конце 2011 — начале 2012 года Атамбаев поставил задачу добиться экстрадиции Жаныша Бакиева, при этом все «законные методы экстрадиции были исчерпаны, речь шла о проведении специальной операции». Атаханов пообещал президенту, что «проработает данный вопрос с сотрудниками».

Через некоторое время, по словам Атаханова, на прием к нему записался Алимжан Мирзоев, который в протоколе очной ставки назван корреспондентом журнала «Огонек». Он передал, что с Атахановым хочет встретиться близкий к главе Чечни Рамзану Кадырову депутат российской Госдумы Адам Делимханов; предмет предстоящего разговора был обозначен как «болезнь вора в законе Батукаева». Атаханов попросил у Атамбаева разрешения на встречу, президент не возражал.

Через некоторое время Делимханов на частном самолете прилетел в Бишкек. Встреча прошла на борту самолета, рассказывал Атаханов.

Делимханов утверждал, что у Батукаева «неизлечимая болезнь и по законам он может быть выпущен и экстрадирован в Чечню».

Атаханов ответил, что «это невозможно», но власти Кыргызстана готовы рассмотреть такой вариант в обмен на содействие в возвращении Жаныша Бакиева.

Камчи Кольбаев

Позже Делимханов созвонился с Атахановым и сказал, что «они могут экстрадировать Бакиева в Кыргызстан».

Атаханов предоставил Атамбаеву докладную записку без подписи, в которой рассказал о борьбе группировок Батукаева и Кольбаева. Глава ГКНБ объяснял, насколько влиятелен Батукаев в преступном мире, и напоминал, что в 2011 году он организовал бунты в колониях «как протест против усиления борьбы против ОПГ в Кыргызстане». На фоне этого, писал Атаханов, авторитет Батукаева как «вора в законе в зоне усиливался».

«В связи с конфликтом между Батукаевым и Кольбаевым я был согласен на экстрадицию Батукаева в Чечню, так как все законные возможности экстрадировать Бакиева были исчерпаны», — приводятся слова Атаханова в протоколе очной ставки.

По его утверждению, Атамбаев дал согласие на операцию, но встал вопрос о гарантиях чеченской стороны. Атаханов передал пожелания президента Делимханову, и тот сказал, что Рамзан Кадыров готов переговорить с Атамбаевым и «подтвердить свои обязательства».

Делимханов и Кадыров

Через некоторое время, утверждает Атаханов, такой разговор состоялся. После этого он получил от Атамбаева устное поручение освободить Батукаева в обмен на содействие чеченцев в экстрадиции Жаныша Бакиева.

Адвокат Атамбаева Замир Жоошев объясняет неформальные договоренности тем, что Бакиев имеет второе гражданство — Беларуси, поэтому российские власти могли отказать в его экстрадиции. Что касается самой Беларуси, то Генпрокуратура Кыргызстана на тот момент уже несколько раз просила выдать Жаныша и Курманбека Бакиевых, но получала отказ: в Минске считали, что на родине беглого президента и его брата ждут «преследования по признаку политических убеждений».

Госпрограмма-спецоперация

О том, как развивались события дальше, следствию рассказал экс-советник главы ГКНБ Марат Бекенов. В январе-феврале 2012 года Атаханов вызвал его к себе и рассказал о плане по возвращению в Кыргызстан Жаныша Бакиева. Участники событий в своих показаниях позже будут называть этот план «госпрограммой» и «спецоперацией».

«Необходимо проведение секретной специальной операции по освобождению больного человека из мест заключения. Он [Атаханов] также отметил, что за этого заключенного ходатайствуют высокопоставленные лица РФ», — вспоминал Бекенов на допросе.

По словам экс-советника, для реализации «программы» Атаханов поручил ему подыскать врача-онколога, специализирующегося на злокачественных заболеваниях крови.

«Он [Бекенов] его спросил, в верхних эшелонах власти знают ли об этом, он [Атаханов] ему ответил, что это прямое поручение 01, с которым вели переговоры высокопоставленные чиновники РФ. Далее он отметил, что высокопоставленными чиновниками РФ являются депутат Госдумы РФ Делимханов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, которые заинтересованы в освобождении больного человека из мест лишения свободы и вывоза его в РФ», — так в обвинительном акте пересказаны показания Бекенова. Освобождение Батукаева, объяснил ему Атаханов, было условием чеченской стороны, которая взамен обещала доставить Жаныша и, «возможно», сына бывшего президента Максима Бакиева в Кыргызстан.

Максим Бакиев

Бекенов, следует из его показаний, ответил Атаханову, что для проведения «спецоперации» нужен либо указ президента, либо распоряжение правительства; глава ГКНБ пообещал, что все документы будут. Тогда Бекенов предложил Атаханову подстраховаться — освободить Батукаева не раньше, чем в Кыргызстан привезут Бакиева.

«Шамиль Есенжанович, Батукаев черный, а мы красные, и если черные обещают черным, то они обязательно должны выполнить обещание, и если черные дают обещание красным и не выполняют, то это позором для них не считается. Поэтому Батукаев может обмануть», — обратился советник к главе ГКНБ.

«Как он может обмануть, когда за таким вопросом стоят такие люди, Делимханов и Кадыров? Делимханов на меня выходил лично, и оба они выходили на Атамбаева», — ответил, если верить показаниям Бекенова, Атаханов.

Как Батукаеву диагностировали острый лейкоз

Врачом-онкологом, которого по поручению Атаханова нашел Бекенов, оказался заместитель директора по научной работе Кыргызского национального центра гематологии (КНЦГ) Эмиль Макимбетов. Его показания по делу засекречены.

Эмиль Макимбетов

Из показаний Бекенова следует, что медик согласился обследовать Батукаева, но сказал, что, по его информации, влиятельный заключенный «никаким раком не болен». Соглашаясь на участие в его освобождении, Макимбетов якобы поставил три условия: первое — материальное вознаграждение, второе — кресло директора центра, и третье — действующему руководству центра должно быть дано указание не мешать «спецоперации».

Бекенов доложил об этом Атаханову, который сказал, что все вопросы можно будет решить после освобождения Батукаева. Бекенов еще раз спросил у главы спецслужбы, знает ли президент о происходящем; Атаханов ответил, что вопрос на контроле у Атамбаева и это его личное указание.

В мае-июне 2012 года Бекенов по указанию Атаханова обсудил детали обмена с адвокатом Батукаева Али Касымовым.

«Адвокат Касымов ему [Бекенову] рассказывал, что в этой операции задействованы Делимханов, Кадыров, также сказал, что российская сторона хочет поставить на место деда «Хасана» А.Батукаева, так как правильных воров на постсоветском пространстве не осталось», — говорится в показаниях Бекенова. Сам адвокат Касымов на следствии утверждал, что не знал о сути «операции» — Атаханов как друг семьи якобы попросил его выступить посредником в «деле государственной важности».

Так или иначе, в начале августа 2012 года Атаханов вызвал Бекенова и сказал, что вопрос его денежного вознаграждения решен, но «пока у государства денег нет, идите получите денежные средства от Али Осмоновича [Касымова], которые передала российская сторона». Бекенов якобы отказался брать деньги, тогда Атаханов грубо сказал, что за провал операции «вы будете отвечать своей головой».

На следующий день Бекенов в кабинете Али Касымова получил 150 тысяч долларов наличными.

Индира Джолдубаева

В сентябре 2012 года Бекенов пришел на квартиру к судье Нарынского городского суда Джапару Эрматову и посвятил его в план «спецоперации».

Видя, что судья засомневался, Бекенов позвонил заведующей отделом судебной реформы и законности аппарата президента Индире Джолдубаевой, и она подтвердила слова советника.

Бекенов попросил судью при поступлении документов на освобождение Батукаева тщательно изучить их и «принять законное решение».

Согласно показаниям Бекенова, после этого он доложил о проведенных консультациях Атаханову и больше «разведывательной работы не вел». В конце декабря 2012 года Атаханов перешел из ГКНБ в МВД, и его контакты с Бекеновым, по словам последнего, прекратились. Впрочем, в декабре между ними состоялся «нелицеприятный разговор»: Бекенов отказался участвовать в «госпрограмме», а Атаханов потребовал вернуть 150 тысяч — на следующий день экс-советник привез деньги в офис Али Касымова, и «после он ни с кем не имел никакого отношения по данному вопросу».

В декабря 2012 года Эмиль Макимбетов составил заключение о мнимой болезни Батукаева. Глава ГСИН Зарылбек Рысалиев поручил медуправлению ведомства подтвердить диагноз без дополнительных медисследований. В своих показаниях Рысалиев позже признал, что давал врачам ГСИН указания относительно Батукаева, но не помнит, какие именно; по его словам, он полагал, что «действовал в интересах Государства, так как исполнял указание первого лица страны».

Зарылбек Рысалиев

Рысалиев утверждает, что в марте 2013 года его вызвал Алмазбек Атамбаев; он спрашивал об обстановке в колониях и интересовался поведением криминальных авторитетов. Рысалиев ответил: «Относительно контролируемо»; тогда президент, по словам экс-главы ГСИН, сказал, что правительство готовит некое касающееся лидеров преступного мира «мероприятие».

С начала 2012 года, согласно показаниям подозреваемых врачей ГСИН, Батукаева обследовали медики. «Он является потребителем инъекционных наркотиков (героин), <…> выявленные симптомы говорили о <…> полиорганной патологии, что характерно для наркомана», — рассказывал следствию начальник медуправления ГСИН Акылбек Асанов. У Батукаева диагностировали гепатит С, анемию, хронический гастрит в фазе обострения, хронический холецистит, спастический колит, хронический бронхит в фазе ремиссии и хронический пиелонефрит.

После этого у авторитетного заключенного взяли образцы костного мозга; как следует из материалов дела, родственники Батукаева и омбудсмен Кыргызстана Турсунбек Акун просили об этом во многочисленных обращенияк к руководству ГСИН.

Следователи считают, что Рысалиев сговорился с Акуном и сестрой Батукаева Яхой, а поток заявлений был скоординированным.

В итоге в марте 2013 года Батукаеву поставили диагноз — острый миелобластный лейкоз (М2-вариант). Заведующая лабораторией КНЦГ Ирина Цопова в своих показаниях говорит, что провести исследование ее угрозами заставил директор центра; по ее словам, за образец костного мозга Батукаева выдали биоматериалы другого человека. Позже, когда Батукаев уже покинет Кыргызстан, врач Шербет Жусупова даст показания, что для подлога были использованы анализы ее пациента.

После этого заключение о болезни Батукаева отправили на проверку в Минздрав. Сотрудник министерства по фамилии Бектемиров говорил следователям, что сомневался в болезни заключенного, но под угрозой увольнения подтвердил диагноз.

Когда все медицинские документы были готовы, их отправили в ГСИН. Судебное заседание по вопросу досрочного освобождения Батукаева назначили на 9 апреля 2013 года.

Аида Салянова

В обвинительном заключении говорится, что генпрокурор Аида Салянова, угрожая несогласным увольнением, вовлекла сотрудников прокуратуры по надзору за законностью в исправительных учреждениях в преступный план, дала им указание не проверять медицинские документы и поддержать в суде представление об освобождении Батукаева.

От суда в Нарыне до аэропорта «Манас»

За день до заседания Рысалиев отправил в Нарын своего советника Калыбека Качкыналиева.

Согласно показаниям Качкыналиева, глава ГСИН опасался, что после освобождения Батукаева из колонии конкурирующие криминальные группировки попытаются его убить.

Чтобы исключить покушение, Рысалиев отправил в Нарын бойцов спецназа ГСИН «Омега».

Заседание продлилось около часа — судья Джапар Эрматов вынес решение об освобождении Батукаева, влиятельный заключенный получил его на руки.

Во второй половине дня на территорию колонии заехали две машины — белый внедорожник и Audi 100. Батукаев вместе со встречавшей его сестрой Яхой сел в джип, во втором автомобиле расположились четыре вооруженных бойца «Омеги». Рысалиев поручил Качкыналиеву следовать за ними.

«Это было необходимо, чтобы А.Батукаев по пути не заехал в другие колонии и не совершил противозаконное действия. По неписаному закону, Вор в законе, когда освобождается, он обязан по пути заехать во все колонии, расположенные в пути, чтобы решить их проблемы. Это было необходимо сделать, так как по пути из г. Нарын до г. Бишкек находились несколько крупных колоний, где отбывали наказание в строгом режиме несколько тысяч человек за совершение особо тяжких преступлений», — говорится в показаниях Рысалиева.

По дороге, когда Батукаев и его свита «зашли в магазин по личным нуждам», Качкыналиев спросил освободившегося авторитета, куда он направляется — тот ответил, что в аэропорт.

Вдоль дороги в аэропорт «Манас», согласно показаниям Рысалиева, находились «самые опасные участки и колонии», и глава ГСИН переживал, что Батукаев может заехать в одну из них.

«Данную ситуацию категорически допустить было нельзя. Кроме того, в начале 2000-х годов родного брата А.Батукаева зарезали в колонии и убили его жену, любовницу и телохранителя, которых расстреляли. За все это А.Батукаев должен с кого-то спросить за этот проступок, но этого категорически нельзя было допустить. Поэтому сотрудники ГСИН во главе с советником К.Качкыналиевым продолжали следовать за кортежем и проводить оперативное наблюдение, [чтобы] в случае отклонения маршрута предотвратить эти попытки. Через некоторое время К.Качкыналиев ему позвонил и сказал, что А.Батукаева действительно везут в аэропорт», — цитируются показания Рысалиева в обвинительном акте.

Приехав в «Манас», Батукаев с сопровождающими прошел в VIP-зал; Качкыналиева туда не пустили.

Когда сотрудники аэропорта сказали ему, что авторитет поднялся на борт самолета и собирается вылететь в Грозный, Качкыналиев позвонил Рысалиеву и отчитался, что Батукаев покинул страну.

Депутатская комиссия и уголовное дело

11 апреля 2013 года парламент Кыргызстана создал депутатскую комиссию по рассмотрению законности освобождения Батукаева. 23 апреля она собрала медицинскую группу для проверки диагноза, и медики пришли к выводу, что «вор в законе» лейкозом не болел.

Член медгруппы, заведующий отделением химиотерапии Национального центра онкологии Турусбек Абдылдаев утверждал в своих показаниях, что у Батукаева нет и не могло быть лейкоза уже потому, что тот до сих пор жив. «По поставленному диагнозу «острый миелобластный лейкоз (М2 вариант)» заключенный А.Батукаев должен был умереть ближайшие полгода», — говорил Абдылдаев.

По словам онколога, если бы диагноз не был подложным, при условии адекватного лечения Батукаев прожил бы 2-4 месяца, а без лечения умер бы через месяц.

Адвокат Атамбаева Замир Жоошев ставит под сомнение выводы комиссии, напоминая, что после освобождения Батукаева следствие не проверяло, жив он или мертв.

«Им известно, что Батукаев отбывает срок в одной из российских исправительных учреждений. Можно получить всю его медицинскую историю, взять его образцы для анализов, но это не сделано. Следователи не допросили Батукаева, а ведь при желании могли. <…> У следствия только один железный аргумент: он живой — значит, не болел. Но он живой или нет? Сам факт того, что его анализы были подделаны, не доказан. Об этом говорят только медики, которые, как я полагаю, дали показания о фальсификации диагноза Батукаева под давлением органа следствия», — говорит Жоошев.

Жанторо Сатыбалдиев

30 мая 2013 года парламент одобрил заключении депутатской комиссии. Депутаты поручили премьеру Жанторо Сатыбалдиеву в течение десяти дней рассмотреть вопрос об увольнении должностных лиц, согласно выводам комиссии, причастных к освобождению Батукаева. В список вошли экс-глава ГКНБ, вице-премьер по силовому блоку Шамиль Атаханов, глава госслужбы исполнения наказаний Зарылбек Рысалиев, министр внутренних дел Абдылда Суранчиев; замглавы МВД Фурхат Усенов, министр здравоохранения Динара Сагинбаева, омбудсмена Турсунбека Акун, председатель Нарынского горсуда Жапар Эрматов, замдиректора КНЦГ Эмиль Макимбетов, советник главы ГСИН Калыбек Качканалиев, начальник управления медико-санитарного обеспечения ГСИН Акылбек Асанов, начальник колонии №24 Касымалиев.

Впрочем, своей должности тогда лишился только омбудсмен Акун.

Остальные либо ушли по собственному желанию, как Шамиль Атаханов, либо работали в правительстве до отставки всего кабинета.

Уголовное дело по факту освобождения Батукаева Генпрокуратура возбудила только в июле 2013 года. В мае 2014 года Нарынский горсуд аннулировал решение о его досрочном освобождении из-под стражи.

В апреле 2019 года генпрокурор Откурбек Джамшитов, выступая перед депутатами, сообщал, что расследование возобновлено.

Как складывается жизнь Батукаева в России

Согласно опубликованному в соцсетях протоколу очной ставки Атамбаева и Атаханова, последний после освобождения Батукаева звонил Адаму Делимханову и спрашивал, почему чеченцы затягивают с экстрадицией Бакиева.

Соратник Рамзана Кадырова якобы ответил, что с кыргызской стороны произошла «большая утечка информации», поэтому Жаныш Бакиев уехал в Объединенные Арабские Эмираты.

«Они отслеживают его, как только он вернется, они будут полностью исполнять свои обязательства», — пересказывал обещания Делимханова Атаханов. После этого разговора он якобы передал контакты российского депутата новому главе ГКНБ Бусурманкулу Табалдиеву.

«Каких-то материальных интересов, о которых писала пресса, в отношении этого дела, я <…> не имел и президенту Алмазбеку Атамбаеву ничего не передавал», — настаивал Атаханов.

В Чечне Азизу Батукаеву предоставили гражданство России — «пожалуй, быстрее, чем Жерару Депардье, только с меньшей помпой», отмечало специализирующееся на теме «воров в законе» информагентство «Прайм Крайм». Кроме нового паспорта экс-заключенный, по данным «Прайм Крайм», обзавелся и второй женой — ею стала 18-летняя девушка; впрочем, Евгения Тарасова, покинувшая Кыргызстан вместе с Батукаевым, продолжает жить с гражданским мужем.

В конце июня 2014 года «Прайм Крайм» сообщило, что Батукаев задержан в Грозном сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД; в новости не уточнялось, с чем связано задержание, но позже агентство писало, что Батукаева тогда осудили «за ношение оружия». «Считается, что судебно-исполнительная эпопея Азиза в Чечне разыгрывается для снятия с межгосударственной повестки дня вопроса о его выдаче властям Кыргызстана, где он числится в розыске», — отмечало «Прайм Крайм».

Действительно, кыргызстанская Генпрокуратура еще в мае 2014 года сообщила, что направила российским силовикам запрос на экстрадицию Батукаева; в ГСИН тогда заверили, что после решения об отмене освобождения экс-заключенный объявлен в международный розыск. Батукаев получил срок по делу об оружии, а в августе 2017-го, когда ему «вновь потребовалась «дипломатическая неприкосновенность»», был осужден еще раз, писало «Прайм Крайм».

«Как следует из материалов нового уголовного дела, 24 мая 2014 года (ровно в то самое же время, когда на него был объявлен международный розыск) в районе деревни Старые Атаги Азиз, управлявший «Мерседесом 500» в состоянии алкогольного опьянения, совершая по обочине запрещенный обгон впереди идущего транспорта справа, на скорости 120 км/ч врезался в автомобиль ВАЗ 2110. Водитель «десятки», местный житель Магомед Ампукаев от полученного в результате столкновения перелома грудной клетки скончался. Невредимый и нетрезвый Азиз, опасаясь реакции родственников, покинул место происшествия на попутном транспорте. В тот же день родственники Батукаева навестили семью погибшего, в доме которого у них произошло примирение по чеченским обычаям», — пересказывало агентство второй приговор, вынесенный в России авторитетному репатрианту. Батукаев полностью признал вину и получил четыре года и десять дней в колонии-поселении; срок истекает летом 2021-го.

В 2016 году его сестра Яха была задержана в Челябинской области и позже осуждена к 17 годам заключения за покушение на сбыт наркотиков (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Силовики утверждали, что нашли у нее на съемной квартире 28 килограммов героина.

В российских СМИ Азиз Батукаев упоминается нечасто. По данным источников агентства «Росбалт», консолидировать преступный мир Чечни ему так и не удалось. «Изначально в Чечне лидером местного криминалитета видели как раз Азиза Батукаева. С большим трудом его удалось вытащить из колонии в Киргизии и перевезти на частном самолете в Грозный. Предполагалось, что он станет крупной фигурой в «воровском» мире, к нему сразу присоединился другой чеченский «законник» Хусейн Ахмадов (Хусейн Слепой). Однако их влияние в основном распространялось исключительно на чеченскую диаспору, да и то — в ограниченных масштабах. По мнению источника агентства, развитию этих двух «криминальных генералов» мешало их пристрастие к сильнодействующим веществам», — констатировал «Росбалт» в 2018 году.