Министр культуры прокомментировал материал издания «Экономист» — в нем рассказывалось о компании «Риэлт Партнер», долей в которой владеет Азамат Жаманкулов.

«Он продолжает числиться директором фирмы не смотря на то, что с 2015 года является государственным чиновником. На протяжении всего этого времени ни в одной из своих налоговых деклараций Жаманкулов не указал, что владеет бизнесом», — сообщило издание.

Жаманкулов в обращении сообщил, что компания была открыта в 2008 году и в том же году прекратила свою деятельность.

«На бумаге осталась незакрытой. Мы несколько раз писали заявление о ликвидации этой компании, но процесс на сегодняшний день идет, еще продлиться несколько недель и потом, можно сказать, будет полностью ликвидирован», — рассказывает он.

Изучая декларации министра издание «Экономист» также сообщило о том, что у него в 2018 году появился дом.

«То, что у меня имеется дом, площадью более 1500 квадратных метров, это абсолютная неправда. У меня есть квартира, там полезная площадь — 15-20 квадратных метров, барачного типа. Там нет никаких условий для проживания, поэтому мы там не живем», — утверждает он.

По его словам он вместе с супругой, тоже госслужащей, вынужден снимать жилье. Указанный дом находится на улице Тимура Фрунзе 84\3 — министр предлагает удостовериться желающим в плохом состоянии дома. В указанном районе действительно находятся маленькие старые дома.

Министр настаивает, что не замешан в коррупционных делах и лоббировании чьих-то интересов.

«Есть коррупционные риски внутри ведомства, бывали моменты когда какие-то ценности выводились за пределы нашей страны — в музеях, библиотеках. Мы над этим работаем. Когда я шел на госслужбу, то обещал, что никогда не буду заниматься такими делами», — говорит Жаманкулов.

Жаманкулов с 2015 года занимал должность заместителя министра и возглавлял департамент туризма. Министром он стал в октябре 2018 года — известен тем, что зацензурировал выставку о правах женщин и пообещал наказать главу театра оперы и балета за проведенный в турнир по «Доте».

А в августе 2019 года министр предложил разработать законы для контроля фейковых новостей.

«Кыргызстану необходимы механизмы, которые будут бороться с фейковыми новостями. […] Особенно это касается владельцев страниц в социальных сетях. Они должны фильтровать свои публикации», — сказал Жаманкулов.

Уже в 2020 году подобный закон действительно был одобрен — законопроект «О манипуляции информацией» позволит цензурировать информацию в интернете, также его можно использовать для давления на СМИ. Законопроект был публично поддержан президентом, но отправлен на доработку.