Члены клана Матраимовых в лице братьев Искендера и Райымбека Матраимовых, их жен Миновар Джумаевой и Уулкан Тургуновой, а также фонда имени Исмайыла Матраимова отправили в Свердловский райсуд заявление об отказе от иска к журналистам-расследователям.

Согласно документу, истцы отзывают заявление к журналисту-расследователю Али Токтакунову, а также радио «Азаттык» и «Клоопу» — авторам расследования о коррупции в таможне и контрабанде, фигурантами которого были члены клана Матраимовых.

«Следует отметить, что в настоящее время вступил в законную силу приговор Первомайского районного суда от 11 февраля 2021 года (…) по обвинению Матраимова. Р. в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК КР», — написано в заявлении.

11 февраля 2021 года Райымбека Матраимова признали виновным в коррупции, но он не был лишен свободы благодаря сделке со следствием. Суд приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов, а затем отпустил, сняв арест с его счетов, так как ранее экс-зампред таможни выплатил ущерб государству в 2 млрд сомов — 1,4 млрд сомов в виде денег, а 600 млн недвижимостью.

Также истцы считают, что у них «отпала необходимость доказывать лживость» фактов расследования журналистов, указывающих на незаконное обогащение Райымбека Матраимова. А все потому, что ГКНБ закрыл уголовное дело по незаконному обогащению в отношении экс-зампреда таможни, «не найдя» имущества признавшегося в коррупции Матраимова за границей.

«Вынесенное решение по данному делу полностью опровергает факт причастности Матраимова к выводу 700 миллионов [долларов] за пределы Кыргызской Республики. Результаты расследования ГКНБ (…) доведены до общественности. В связи с чем, отпала необходимость в отдельном порядке доказывать лживость и надуманность обстоятельств, указанных в журналистских расследованиях», — указано в заявлении.

При этом, в журналистских расследованиях есть доказательства, что у семьи Матраимовых в Дубае есть дорогостоящее имущество и даже общий бизнес с кланом Абдукадыр, который контролирует контрабанду товаров в ЕАЭС через Кыргызстан. (Совместные инвестиции в Дубае. Связь семей Матраимовых и Абдукадыр).

Истцы должны поддержать свое заявление в суде, который назначен на 27 апреля, и тогда судебные разбирательства будут прекращены.

Суды Матраимовых против СМИ

Судебные разбирательства между семьей Райымбека Матраимова и журналистами идут с декабря 2019 года. Тогда окружение экс-таможенника обвинило издания «Клооп», «Азаттык», а также журналиста Али Токтакунова в оскорблении чести и потребовало с них суммарно 45 млн сомов.

Матраимовы обратились в суд после того, как журналисты опубликовали серию расследований, в которых доказали причастность экс-таможенника и его семьи к коррупционным схемам.

Члены клана Матраимовых требовали рассекретить имена журналистов расследователей и удалить из расследования упоминания семьи. При этом за все время не было проведено ни одного заседания по существу вопроса.

По этой ссылке вы можете ознакомиться со всеми отрезками, которые Матраимовы хотели ограничить в распространении

Кто такой Райымбек Матраимов?

Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность заместителя главы Гостаможни. В таможенной структуре он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи. Журналисты доказали, что через эту схему было выведено $700 млн из Кыргызстана.

Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами.

В декабре 2020 года власти США внесли Райымбека Матраимова и его жену Уулкан Тургунову в санкционный «список Магнитского» из-за их причастности к масштабной коррупции в Кыргызстане.

После того, как 15 апреля стало известно, что уголовное дело против Матраимова было прекращено, посольство США сообщило о своем «разочаровании», пообещав заморозить его активы.

«Соединенные Штаты по-прежнему намерены замораживать его преступные активы за рубежом и заниматься их возвращением кыргызскому народу», — сообщило посольство. В ответ сторонник Матраимова Дайрбек Орунбеков призвал принять какие-либо «меры» в отношении посла США Дональда Лу.

Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути