Оригинал материала подготовлен проектом Peshcom.

Бишкекчанин Айбек Сатыбалдиев улучшает город, находя деньги через коммерческие компании. Айбек уже установил 10 скамеек в Ореховой роще, провел освещение на детской площадке возле Кирпичного завода и сделал пандус к остановке у физкультурного института.

«Я нахожу компанию, которая готова оплатить какое-то улучшение в городе, получая взамен рекламу. Я выставляю [рекламный] пост о том, что необходимо какое-то количество лайков», — рассказывает Айбек. Когда в соцсетях набирается нужное количество отметок, компания выделяет деньги на реализацию его идей.

Если вы думаете, что за благоустройство всего города отвечает только мэрия, то вы немного ошибаетесь. Конечно, именно мэрия занимается ремонтом городских улиц, тротуаров, ирригационных сетей, посадкой деревьев в парках и так далее. Но в городе есть места, которые должны облагораживать сами жители. Самый простой пример — придомовые участки многоквартирных домов.

Что делать, если вы хотите благоустроить территорию возле дома? Куда обратиться, если вам нужно освещение на улице или детская площадка? Как найти на это деньги и может ли мэрия помочь? Рассказываем, что можно сделать, чтобы улучшить свой город.

Что такое МТУ и зачем они нужны?

Одна из инстанций, которая может посодействовать вам — муниципальное территориальное управление (МТУ). Мэрия ответственна за весь город, районные акимиаты — за один из четырех районов, а вот МТУ уже более локальны. В Бишкеке их всего 22 и каждое из них имеет собственные границы.

Карта МТУ Бишкека / Фото: Peshcom

Именно МТУ — ведомства, созданные для вовлечение горожан в решение местных вопросов. Все полномочия МТУ можно узнать здесь.

«Если вы хотите решить проблему или сделать маленький проект в вашем районе, который относится к МТУ, то надо обращаться туда. У МТУ есть свои способы влияния. Например, в жилых массивах активные МТУ делают очень много: проводят электричество, газ, воду», — рассказывает член наблюдательного совета фонда «Городские инициативы» Ажар Байсалова. Она работала в Агентстве развития при мэрии Бишкека в отделе по работе с гражданскими инициативами в 2015-2018 годах.

Обращаться в МТУ можно напрямую, либо через квартальных или председателей товариществ собственников жилья (ТСЖ) — их чаще всего называют домкомами. МТУ могут решать проблемы самостоятельно, либо представлять интересы горожан в акимиате и мэрии.

Что делают квартальные?

Квартальные комитеты создаются в частном секторе или в жилмассивах. Они представляют и защищают интересы горожан. Все изменения в квартале должны быть согласованы с этими комитетами. Со всеми их полномочиями можно ознакомиться в этом положении.

Хорошие квартальные — большая удача, зависящая от активности и заинтересованности жителей, которые их выбирают.

Рано Ташматова работает квартальной при МТУ №20 в Свердловском районе больше 7 лет. За это время она вместе с жителями добилась от городских властей немалых изменений в своем квартале: там провели уличное освещение, посадили деревья вместо вырубленных во время реконструкции дороги и построили детскую площадку, (правда, ее тоже снесли во время ремонта дороги, – прим. ред.).

Молодые деревья и новое освещение на ул. Орозбекова / Фото: Peshcom

«Надо любить свою работу и жителей, принимать их проблемы, как свои, стремиться к изменениям на квартале. Приходится постоянно обивать пороги соответствующих служб, ходить пешком, брать инициативу в свои руки», — делится Рано.

Жители её квартала гордятся ещё одним достижением. В 2018 году мэрия расширила улицу Орозбекова и построила автомобильный мост через БЧК. После этого на пересечении с улицей Баялинова стали происходить аварии, потому что там не установили светофор. За два месяца после открытия моста на перекрестке произошло более 40 ДТП.

Одна из аварий на перекрестке/ Фото: Kloop

Местные жители ежедневно сообщали квартальной о новых ДТП и просили установить светофор. Рано собрала подписи жителей под обращением к мэрии, ГУОБДД и Управлению капитального строительства. Первые ответы на обращения пришли с отказом. Но жители квартала продолжали писать во все инстанции.

В результате они добились того, чтобы светофор установили. «Может быть какая-то доля моего участия есть, но в основном я благодарна жителям, что они неравнодушны», — скромно признается Рано.

А если я живу в многоквартирном доме?

Жители многоквартирных домов тоже могут обращаться в МТУ, но только если предложения касаются муниципальной территории.

Сам же многоквартирный дом и его придомовая территория — это собственность жителей.

Жилищный кодекс страны прописывает несколько видов управления многоквартирным домом. Наиболее популярные — это товарищество собственников жилья (ТСЖ) или привлечение управляющей компании.

«У нас по городу более 3100 многоквартирных домов и основная часть, где-то 60%, сформировала ТСЖ, 15% управляется компаниями. Оставшаяся часть — бесхозные дома, где жители никак не хотят управлять домом», — говорит завотделом развития местного самоуправления мэрии Бишкека Лилия Кучкачева.

Чтобы управлять общим имуществом, формируется совместный бюджет — размер взносов определяется самими жителями. Платить должны все жильцы, иначе на них могут подать в суд.

«Жителям нужно понять, что они сами владельцы этой территории. Что их собственность не заканчивается порогом квартиры. Если хотят что-то сделать, надо ходить на собрания ТСЖ, предлагать идеи. Жители сами решают, в какой цвет покрасить дом, делать ли утепление, поменять или обновить крышу, сделать внутренний двор, детскую площадку», — говорит Ажар Байсалова из «Городских инициатив».

Ремонт и содержание многоквартирного дома в чистоте — это не просто желание жителей, а прямая обязанность. С полным списком полномочий ТСЖ можно ознакомиться в этом законе.

Хотите, чтобы что-то отремонтировали, построили или облагородили — нужно идти на собрание жильцов, ведь это главная площадка для предложения идей и решения проблем.

В доме номер 82 в пятом микрорайоне жители активно участвуют в решении вопросов своего дома.

«За счет средств ТСЖ мы детские площадки построили, поставили ограждения, сделали навесы и скамейки возле подъездов», — рассказывает председательница ТСЖ Надежда Григорьевна.

Придомовая территория дома №82 / Фото: Peshcom

По ее словам, на собраниях большинство жителей дома сами предлагают идеи. Помимо ежемесячных сборов, они собирали деньги и на отдельные инициативы — ремонт крыши и строительство стоянки.

Брусчатку и еще одну новую детскую площадку удалось построить за счет бизнесменов, которые вышли на председательницу ТСЖ, реализуя социальные проекты.

«Конечно, некоторые жильцы пассивные. Думают, что кто-то за них сделает, что государство за них сделает. Не всегда хватает желания и участия в финансовых вопросах», — признается Надежда Григорьевна.

Что делать, если квартальные или председатели ТСЖ плохо работают?

Хорошие квартальные и председатели ТСЖ, конечно, есть не везде. Если они не проявляют активность и не хотят решать проблемы жильцов, есть несколько решений.

Первый вариант — это переизбрание квартального или председателя ТСЖ. Согласно законам, они избираются на два года, но могут быть досрочно переизбраны, если не выполняют свои обязанности.

Ещё один способ — это обращение в отдел развития местного самоуправления мэрии Бишкека.

«Граждане могут обращаться к нам по деятельности ТСЖ, квартальных, по деятельности МТУ — на их действие или бездействие, если есть какие-то жалобы. Мы консультируем, приглашаем самих квартальных и председателей. В отдельных случаях мы выезжаем на собрания», — рассказывает сотрудница мэрии Лилия Кучкачева.

Одна из наиболее частых проблем — сложности с переизбранием. «Некоторые привыкли, сидят по 10 лет и не хотят уходить. Был случай, когда мы поставили урны, пригласили участковых, сделали бюллетени. Люди приходили голосовали. Потом мы подсчитали голоса и вынесли решение», — вспоминает Лилия Кучкачева.

Мэрия не может вмешиваться в дела товарищества собственников жилья, потому что территория дома частная, а ТСЖ — юридическое лицо.

Однако в Кодексе о нарушениях есть несколько статей, по которым ТСЖ могут оштрафовать. Например, за нарушение санитарных норм в подъездах, подвалах, чердаках и других местах общего пользования или нарушение правил благоустройства придомовой территории. Также жителей могут наказать, если они вовсе отказываются содержать общее имущество.

Где брать деньги?

Если за решение проблем в городе отвечают городские власти, то они используют бюджетные средства. Но где брать деньги жителям, если инициатива исходит от них?

Есть несколько вариантов: сделать все за свой счет, попытаться продвинуть инициативу в мэрию или акимиат, либо воспользоваться стимулирующим долевым грантом (СДГ).

Стимулирующий долевой грант — это средства, которые безвозмездно выделяются из бюджета города на его развитие. Цель такого гранта — благоустройство, решение проблем жителей, поддержка их инициатив и вовлечение в решение вопросов.

Главная особенность гранта — с помощью него можно оплатить только половину проекта. Вторую часть вкладывают сами жители из своих средств, либо за счет доноров — депутатов, бизнесменов, международных организаций.

Стимулирующие гранты помогают сделать ремонт, благоустроить территорию или что-то построить. Например, грант можно получить на ремонт крыши в многоквартирном доме, проведение инженерных сетей в жилмассиве, на строительство дорог или детских площадок.

«Грант может пойти на что угодно. Главное собрать деньги и жителей. Причем это очень показательно. Когда жители дают свои деньги, они требуют качества, они голосуют за то, что должно получиться, имеют влияние и вовлеченность», — говорит Ажар Байсалова.

Обычно, активные председатели ТСЖ и квартальные решают вместе с жителями, что им нужно, а затем подают заявки на СДГ.

Так было в одном из многоквартирных домов в районе пересечения улиц Махатмы Ганди и Баялинова. Двухэтажному дому №168 уже более 50 лет.

«Крыша текла, фундамента и отмостки не было. На первом этаже у людей сырость, а на втором этаже потолки осыпались. Тогда мы обговорили, посоветовались со специалистами и решили, что надо делать крышу», — вспоминает председательница ТСЖ Нина Ивановна.

Новая крыша дома №168, отремонтированная с помощью СДГ / Фото: Peshcom

В ее доме 16 квартир и около 30 жильцов, многие из которых — пенсионеры. Отремонтировать крышу за свой счет они просто не могли.

«Я и не знала во сколько выйдет крыша. Начала хлопотать на грант. Пришла в [агентство по развитию города], подготовила все документы. И когда дошла очередь, мне говорят: “Ваша крыша в 500 тысяч сомов выйдет”. Я заплакала», — вспоминает Нина Ивановна. На тот момент в бюджете ТСЖ было только 45 тысяч сомов, от жителей требовалось ещё двести. Вторую половину давал муниципалитет.

Председательница вспоминает, что тогда ей пришлось постоянно ходить в мэрию, акимиат и к депутатам. «Я говорила, либо сносите дом, либо помогайте! Мы бы и за 10 лет не смогли собрать эти 200 тысяч».

После десятка отправленных писем и встреч с городскими чиновниками, которые вначале не хотели помогать, нашлись несколько депутатов горкенеша, выделивших по 100 тысяч. «Прошел тендер, нашли подрядчиков. На счет ТСЖ перевели деньги. Целый месяц крышу делали. Все удачно получилось», — вспоминает Нина Ивановна.

В 2019 году ей удалось воспользоваться грантом во второй раз. Тогда жители дома решили отремонтировать подъезды. В этот раз все прошло быстрее. Сейчас жильцы этого дома вновь собирают деньги, чтобы отремонтировать фасад с помощью гранта.

Подъезд, отремонтированный с помощью СДГ / Фото: Peshcom

Раньше СДГ выдавали в мэрии. Теперь заявки нужно подавать в акимиаты. Решение о выделении гранта принимает специальная комиссия, в которую входят представители бишкекского горкенеша, специалисты районных акимиатов и МТУ.

Каждый год мэрия публикует список приоритетных направлений, по которым будут выдаваться гранты. Например, в 2021 году одно из приоритетных направлений — это ремонт школ. Также в приоритете развитие жилмассивов. На СДГ для каждого района города выделено по пять миллионов сомов. Подавать заявки могут только юридические лица — ТСЖ, квартальные комитеты через МТУ.

Чтобы подать заявку на стимулирующий долевой грант, нужно подготовить пакет документов: детально описать свой проект, рассчитать его предварительную стоимость и объем работ, предоставить документы с подтверждением, что вы в состоянии покрыть половину суммы проекта. Подробнее о процедуре можно узнать в постановлении об СДГ или в акимиатах города.

Кстати, если вам удалось сделать какие-либо улучшения в своем городе или селе, то вы можете рассказать об этом всем, еще и выиграть деньги.

Для этого нужно поделиться своим опытом на электронном портале «Лучшие практики МСУ». Граждане с лучшим проектом могут выиграть до 25 тысяч сомов, а мэрии, МТУ или айыл окмоту — до 150 тысяч сомов. Такой конкурс создан для того, чтобы у жителей был стимул улучшать свои города и села.

Там же вы можете задавать вопросы специалистам по местному самоуправлению, узнавать о грантовых проектах или тренингах и подавать туда свои заявки.

К кому еще можно обращаться за помощью?

В первую очередь, можно работать с депутатами Бишкекского городского кенеша (БГК). У депутатов местных кенешей большой список прав и обязанностей, о которых многие горожане не знают.

С полным списком полномочий депутатов местных кенешей можно ознакомиться в этом законе.

Городские службы и мэрия отчитываются перед депутатами, а они обязаны отчитываться перед жителями, постоянно поддерживать с ними связь и принимать предложения. Заседания депутатов должны быть открытыми и доступными для присутствия любого человека.

«Надо ходить на выборы, голосовать за ту партию, в которую веришь, знать список всех депутатов. Заходить к ним, обращаться. Есть открытые дни, когда к ним можно приходить. Если жители будут требовать от депутатов, то ситуация изменится. Важно мониторить обещания, подключать СМИ. Чем больше жители будут просить и требовать, тем больше выхлопа будет», — говорит Ажар Байсалова.

С жалобами и предложениями также можно обращаться по горячей линии 1840 или записавшись на прием к акимам районов, вице-мэру или мэру, которые обязаны принимать и решать проблемы граждан. Также можно участвовать в общественных слушаниях — о них сообщается на сайте мэрии.

Помогать с благоустройством могут неправительственные или международные организации.

Общественный фонд «Городские инициативы» сейчас вместе с жителями жилмассива Бакай-Ата создают общественное пространство. Жители сами спроектировали свои идеи в игре Майнкрафт.

«Самому младшему участнику обсуждений было 8 лет, а старшему — 40. Они проектировали свои идеи для территорий, которые мы выбрали во время предварительного исследования — главный въезд в жилмассив, детская площадка, территория школы и центральная аллея», — рассказывает Сайра Турдумамбетова, менеджер проекта.

Житель Бакай-Аты проектирует общественное пространство в Майнкрафте / Фото: Городские инициативы

После этого за проекты участников голосовали местные жители, различные эксперты, представители мэрии и патрульной милиции. В итоге победила территория школы — теперь «Городские инициативы» будут строить стадион на грант от ООН.

Городские активисты из Каракола благоустроили набережную реки, проходящую через город. Средства для этого они нашли, выиграв конкурс Агентства США по международному развитию (USAID).

«Раньше там ничего не было, просто набережная зона. Рядом не было ни детской площадки, ни места, где можно было бы погулять. Появилась идея возле воды организовать зону отдыха. Также была идея привлечения туристов», — рассказывает активистка Рахат Жамалова.

Теперь вдоль реки на месте пустыря расположен «Ривер парк» — одно из любимых мест каракольцев и приезжающих туристов.

«Ривер парк» / Фото: Peshcom

На то, чтобы согласовать строительство парка и получить все разрешительные документы, у каракольских активистов ушло почти два года. «Нужно начинать, требовать и объединяться. Чем больше людей, тем лучше, чтобы лоббировать какую-то инициативу. Надо не уставать ходить в мэрию, потому что у нас и бюрократия, и мы можем терять надежду, но надо добиваться своего», — советует Рахат.

Автор: Алексей Журавлев

Редактура: Рада Валентина кызы, Анна Капушенко