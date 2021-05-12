Безработица, разводы и госдолг — мы изучили данные за 2020 год, чтобы разобраться, что изменилось в нашей жизни во времена коронавируса.
В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию коронавируса. Многие страны мира ввели ограничения на посещение общественных мест – ресторанов, концертных залов, торговых центров. Остановился общественный транспорт. Закрылись границы между государствами.
С 25 марта 2020 года в Кыргызстане был введен режим чрезвычайного положения. Гражданам запрещалось выходить из дома без маршрутного листа, проводить массовые мероприятия и выезжать за границу. Школы и университеты перешли на дистанционное обучение, закрылись детские сады, кафе, бары, торговые точки. В городах и селах были установлены блокпосты, введены ограничения движения транспорта.
Безработица
Карантин повлиял на занятость населения: десятки, а то и сотни тысяч людей по всей стране потеряли работу. Назвать точные цифры сложно: Всемирный банк считает, что в карантин без заработка осталось около 40 тысяч кыргызстанцев. Журналисты, ссылаясь на данные Минэкономики, говорят о 700 тысячах безработных и почти 114 тыс закрытых предприятий.
Согласно «Отчету о мобильности сообщества COVID-19» от корпорации Google, посещаемость рабочих мест с введением чрезвычайного положения упала на 60%.
Почти в каждой пятой семье хотя бы один из членов потерял работу или вернулся из-за границы из-за потери работы — такие данные приводятся в социологическом исследовании Нацстаткома.
Здоровье
Карантин и его последствия отразились на ментальном здоровье кыргызстанцев. Так, в двух семьях из трех люди переживали депрессию, стресс и беспокойство связанные с пандемией. Больше всего таких семей оказалось в городе Ош. Депрессия, по данным ВОЗ, приводит к серьезным последствиям вплоть до суицида. У человека падает работоспособность, успеваемость в учебе, начинаются проблемы в семье.
Что касается физического здоровья, по данным опроса Нацстаткома, почти в каждой шестой семье кто-то из членов переболел коронавирусом или пневмонией. Всего в стране на конец апреля 2021 года зарегистрировано более 92 тыс случаев заражения COVID-19.
Больше всего кыргызстанцев умерло от коронавируса в июле — 1323 человека. Однако в августе минздрав пересчитал эти цифры и убрал из статистики треть от всех умерших – они, по мнению Минздрава, скончались не от коронавируса, а от других причин.
В целом в 2020 году самой распространенной причиной смерти были болезни системы кровообращения: инфаркт миокарда, инсульт, болезни сосудов и вен, гипертония. Например, от ишемической болезни сердца умерли более 13 тысяч человек.
Избыточная смертность в 2020 году составила 6682 человек, то есть 1 человек на тысячу населения. Из них 2448 смертей — из-за последствий коронавируса, а остальные — из-за болезней системы кровообращения и болезней органов дыхания.
Также во время пандемии на 10% сократилась рождаемость (по сравнению с 2019 годом).
Инфляция
В коронавирусном 2020 году инфляция составила 6,3% — в последний раз такой высокий уровень был в 2015 году. Это отразилась и на качестве жизни кыргызстанцев. Так, уровень бедности вырос в полтора раза по сравнению с 2019 годом и достиг отметки в 31%, это значит, что почти каждый третий кыргызстанец оказался за чертой бедности.
В 2020 году прожиточный минимум составлял 5359 сомов на человека. При этом цены на продукты постоянно росли: к январю 2021 года они стали на 18,5% выше, чем в январе 2020. Растительное масло и картофель подорожали в полтора раза, а яйца, сахар и мясо — почти на треть.
В 2021 году в Кыргызстане назначили нового премьер-министра — им стал Улукбек Марипов. Одно из первых его заявлений было о прожиточном минимуме. «На пять тысяч сомов прожить можно, но сложно», – сказал премьер, чем вызвал шквал критики со стороны простых кыргызстанцев.
Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев в начале декабря 2020 года предложил законопроект о сокращении зарплат депутатов, президента и премьер-министра до прожиточного минимума – 5600 сомов в месяц. Но поддержки в парламенте не нашел: депутаты согласились с народом, что на такую зарплату прожить нельзя. «Наоборот, нужно изменить подход и поднять зарплаты госслужащих. Это просто популизм. Элементарно на пять тысяч прожить невозможно», — прокомментировал законопроект депутат Нурбек Тотонов.
Зарплаты
В ответ на заявления депутатов, врачи Кыргызстана стали публиковать в «Фейсбуке» свои зарплаты — чуть выше прожиточного минимума. Некоторые медики заявили, что получают меньше установленного государством порога выживания. На волне обсуждений один из врачей записал видеообращение президенту страны с просьбой обратить внимание на оплату труда медработников. В пример он привел зарплату медсестры, получающей 10 тысяч сомов при стаже более 30 лет.
В 2020 году средняя зарплата сотрудников здравоохранения была чуть ниже 11 тысяч сомов. За последние 8 лет она выросла всего на 1,5 тысячи сомов.
Средняя зарплата кыргызстанца, по данным нацстаткома, — 18,5 тысяч сомов. Она выросла в сравнении с 2019 годом почти на 7%.
Еще несколько фактов о жизни Кыргызстана в 2020 году
По сравнению с 2019, государственный долг страны вырос на 338,6 млн долларов США или в сумме составил 4,928 млрд долларов или 755 долларов на одного кыргызстанца независимо от возраста.
Больше всего кыргызстанцы должны банку Китая – треть всего долга. А вот следующим идет внутренний долг страны в 14,4%.
Руководящие должности в Кыргызстане чаще всего занимают мужчины. Мужчин-руководителей в 2,6 раза больше чем женщин. При этом женщин в стране больше чем мужчин на 1,5%, и продолжительность жизни женщин выше.
Число бракосочетаний сократилось из-за пандемии почти на четверть, а число разводов — на 20%.
Прошлый год изменил многое, но остались неизменным предпочтения кыргызстанцев в выборе имен для новорожденных. В 2020 году самое популярное имя для мальчиков — Умар, для девочек — Раяна. Эти имена держатся на первом месте рейтинга имен для новорожденных уже несколько лет.
В 2020 году в топ рейтинга самых популярных автомобилей в стране вырвалась немецкая марка «Мерседес-Бенц», хотя еще год назад, по подсчетам kaktus.media, этот бренд был на шестом месте, а самыми популярными в стране были ВАЗы, «Тойоты» и «Хонды». По данным госрегистра, в 2020 году почти каждый десятый владелец машины ездил на «Мерседесе».