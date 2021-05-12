Безработица, разводы и госдолг — мы изучили данные за 2020 год, чтобы разобраться, что изменилось в нашей жизни во времена коронавируса.

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию коронавируса. Многие страны мира ввели ограничения на посещение общественных мест – ресторанов, концертных залов, торговых центров. Остановился общественный транспорт. Закрылись границы между государствами.

С 25 марта 2020 года в Кыргызстане был введен режим чрезвычайного положения. Гражданам запрещалось выходить из дома без маршрутного листа, проводить массовые мероприятия и выезжать за границу. Школы и университеты перешли на дистанционное обучение, закрылись детские сады, кафе, бары, торговые точки. В городах и селах были установлены блокпосты, введены ограничения движения транспорта.

Безработица

Карантин повлиял на занятость населения: десятки, а то и сотни тысяч людей по всей стране потеряли работу. Назвать точные цифры сложно: Всемирный банк считает, что в карантин без заработка осталось около 40 тысяч кыргызстанцев. Журналисты, ссылаясь на данные Минэкономики, говорят о 700 тысячах безработных и почти 114 тыс закрытых предприятий.

Согласно «Отчету о мобильности сообщества COVID-19» от корпорации Google, посещаемость рабочих мест с введением чрезвычайного положения упала на 60%.

Почти в каждой пятой семье хотя бы один из членов потерял работу или вернулся из-за границы из-за потери работы — такие данные приводятся в социологическом исследовании Нацстаткома.

Здоровье

Карантин и его последствия отразились на ментальном здоровье кыргызстанцев. Так, в двух семьях из трех люди переживали депрессию, стресс и беспокойство связанные с пандемией. Больше всего таких семей оказалось в городе Ош. Депрессия, по данным ВОЗ, приводит к серьезным последствиям вплоть до суицида. У человека падает работоспособность, успеваемость в учебе, начинаются проблемы в семье.

Что касается физического здоровья, по данным опроса Нацстаткома, почти в каждой шестой семье кто-то из членов переболел коронавирусом или пневмонией. Всего в стране на конец апреля 2021 года зарегистрировано более 92 тыс случаев заражения COVID-19.

Больше всего кыргызстанцев умерло от коронавируса в июле — 1323 человека. Однако в августе минздрав пересчитал эти цифры и убрал из статистики треть от всех умерших – они, по мнению Минздрава, скончались не от коронавируса, а от других причин.

В целом в 2020 году самой распространенной причиной смерти были болезни системы кровообращения: инфаркт миокарда, инсульт, болезни сосудов и вен, гипертония. Например, от ишемической болезни сердца умерли более 13 тысяч человек.