Медет Садыркулов и его супруга Айнагуль Садыркулова. Фото из семейного архива. Айнагуль Садыркулова, жена Медета Садыркулова призвала власти посадить всех ответственных за убийство ее мужа. Так она отреагировала на новость о задержании одного из подозреваемых в убийстве ее супруга. МВД сообщило, что 26 ноября был задержан Санжар Сапарбеков — он считается непосредственным исполнителем убийства. Изначально СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что Сапарбекова посадили под домашний арест. Однако позже МВД распространило информацию о том, что задержанного водворили в СИЗО-1 на 2 месяца. «Кто-нибудь может посадить этих козлов? Уже почти 12 лет они живут праздно и безнаказанно. Когда-нибудь убийцы начнуть нести отвественность за свои преступления или в этой стране это невозможно? […] 12 лет и заказчики, и непосредственные исполнители живут припеваючи за границей. За все эти годы никто не смог их экстрадировать, хотя решение суда было… Вся страна знала, где они находятся, а власти видимо не знали» — написала она в своем Инстаграм-аккаунте. Санжар Сапарбеков — чемпион по кикбоксингу и приближенный (друг юности) сына экс-президента Курманбека Бакиева — Максима. Проходил обвиняемым по этому делу с 2011 года. Тогда он был объявлен кыргызским МВД в международный розыск. По версии следствия, в день убийства Садыркулов получил мощный удар в лицо кулаком от кикбоксера, после которого уже не мог сопротивляться. Позже Санжар Сапарбеков накинул удавку на шею Садыркулова и задушил его. Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев в 2011 году сообщал, что брат Санжара Сапарбекова — Данияр — работал начальником одного из управлений МВД и его долго не снимали с должности. Убийство Садыркулова Медет Садыркулов был руководителем аппарата президента Курманбека Бакиева и одним из авторов создания бакиевской партии «Ак-Жол». Он погиб 13 марта 2009 года при загадочных обстоятельствах. По первоначальной версии, которую обнародовали тогда власти, в его джип «Лексус» врезалась белая «Ауди-100», после чего внедорожник сгорел и унёс жизни Садыркулова, а также его друга Сергея Слепченко — бывшего директора Международного института стратегических исследований — и водителя Кубата Сулайманова. Обвиняемым в автокатастрофе со смертельным исходом был признан Омурбек Осмонов, безработный уроженец Ошской области. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии-поселении. После апрельских событий 2010 года Омурбек Осмонов был убит. Труп найден в одной из новостроек близ Бишкека. Неизвестный нанес ему 11 ножевых ранений. Это жестокое убийство было раскрыто только после свержения клана Бакиевых. Садыркулов, как позже стало известно общественности, был в плохих отношениях с братом президента Жаныбеком (Жанышем) Бакиевым. После того, как Курманбек Бакиев был свергнут в апреле 2010 года, дело по гибели Садыркулова было открыто вновь. Братья Бакиевы проходили по делу как обвиняемые в организации убийства экс-чиновника, который готовил госпереворот, а затем имитации автокатастрофы. По версии следствия, машина Медета Садыркулова была остановлена сотрудниками Управления безопасности дорожного движения и Главного управления уголовного розыска МВД бывшими и действующими сотрудниками Службы госохраны. Садыркулова повезли на дачу Курманбека Темирбаева, бывшего управделами президента Бакиева, где убили, а после этого инсценировали аварию. Будучи замглавы МВД Мелис Турганбаев в 2011 году сообщал, что по делу проходит 26 подозреваемых, было задержано 17 человек, в том числе сотрудники милиции и Службы госохраны. Курманбек и Жаныш Бакиев живут в Минске в Беларуси. Максим Бакиев живет в Великобритании. Читать еще: Смерть Садыркулова: В чём именно обвиняют Бакиевых? «Викиликс»: Садыркулов планировал свержение Бакиева за месяц до своей гибели Отправившего отрезанные ухо и палец Садыркулову могут освободить

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!