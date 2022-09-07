Депутат Нуржигит Кадырбеков считает, что в убийстве 14-летней девочки в Кадамжайском районе виновато общество. С таким заявлением он выступил 7 сентября на заседании парламента.

Парламентарий считает, что причины преступления кроются в обществе.

«Я бы ничего не сказал, если бы убийцами оказались рецидивисты, который раз за разом совершают преступление. Я бы подумал бы, что это бессердечные твари, привыкшие к жестокости […]. Это молодые, холостые парни, которым нет еще 30 лет […]. Кто виноват? Обвинять кого-то легко. У нас есть одна особенность, когда мы падаем, мы виним лестницу, снег или лед. Каждый должен взять на себя ответственность. В первую очередь виновато [равнодушное] общество», – сказал он.

Депутат также считает, что вторая причина жестокого убийства – миграция. Он отметил, что по статистике родители около 100 тысяч детей находятся на заработках за рубежом.

Кадырбеков подчеркнул, что многим кыргызстанцам приходится оставлять своих детей близким родственникам или близким друзьям родителей. Однако они все равно остаются без должного присмотра и заботы.

«Ребенок, которой не нужен тебе – не нужен никому. Никто не будет переживать за ваших детей, как вы сами», – сказал он.

Парламентарий предположил, что подозреваемым в убийстве девочки в Кадамжае, возможно, не хватило «ласки» в детстве. Это якобы сподвигло их на преступление.

Нардеп добавил, что еще одной причиной таких преступлений являются пропаганда насилия и секса в массмедиа, распространение негативных новостей в СМИ, а также романтизация криминальной жизни.

Кадырбеков считает, что в Кыргызстане необходимо ввести смертную казнь, чтобы предотвратить подобные преступления.

Ранее с таким же предложением выступил депутат Ырысбек Атажанов. Его поддержали коллеги, среди которых есть Чолпон Султанбекова, Алишер Козуев, Тазабек Икрамов, Кундузбек Сулайманов, Нуржигит Кадырбеков, Адахан Мадумаров и другие. Однако парламентарий Марлен Маматалиев напомнил, что смертная казнь противоречит Конституции.

Убийство 14-летней девочки в Кадамжае

4 сентября на автодороге Ош — Раззаков внутри селеотводного тоннеля в селе Ноогардан нашли тело неизвестной девочки. По данным УВД Баткенской области, руки девочки были завязаны сзади, а на шее были следы удушения веревкой.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство» и назначила судмедэкспертизу. По подозрению в убийстве 5 сентября задержали троих жителей Кадамжайского района 1995, 1997 и 1998 года рождения. Их водворили в ИВС.

Кроме этого известно, что задержанных подозревают и в изнасиловании девочки.

На дело об убийстве 14-летней девочки отреагировал президент Садыр Жапаров и взял это под личный контроль. Он отметил, что кыргызский народ «издревле хорошо относился к женщинам и девочкам».

Генеральный прокурор Курманкул Зулушев также подчеркнул, что дело находится и под его личным контролем. Вместе с тем он отметил, что правильное воспитание ребенка является задачей каждого родителя.