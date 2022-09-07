Ноокенский райсуд Джалал-Абадской области 6 сентября приговорил обвиняемого в изнасиловании шестилетней девочки к пожизненному сроку. Об этом журналисту «Клоопа» сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что мужчина, совершил насилие в отношении девочки воспользовавшись ее беспомощным состоянием.

Завел к себе домой

По данным Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость», изнасилование девочки произошло 26 мая 2022 года. Тогда они сообщали, что когда три шестилетние девочки, ученицы нулевого класса, возвращались из школы, к ним навстречу вышел 28-летний односельчанин и пригласил девочек во двор «поесть ягод тутовника». После чего позвал их домой.

По их данным, из трех девочек совершил насилие в отношении одной.

«Сказав, что вместе с ней сходит за водой, [он] повел ее в соседнее строение и изнасиловал», — сообщали правозащитники.

В августе правозащитники рассказали, что родственники обвиняемого оказывают давление на мать пострадавшей девочки, ставя ее перед выбором — помощь в лечении дочери и покрытие других расходов в обмен на непродолжительный тюремный срок для мужчины.

Насилие в отношении детей в Кыргызстане

По данным МВД, в Кыргызстане с начала 2022 года зарегистрировали более 400 фактов насилия в отношении детей. Из этих 400 фактов, 55 случаев – насилие сексуального характера.

При этом количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет. В конце июля министр внутренних дел Улан Ниязбеков сообщил о росте числа преступлений в отношении несовершеннолетних.

С новой силой насилие в отношении детей в Кыргызстане начали обсуждать после убийства 14-летней девочки в Кадамжайском районе Баткенской области. Также по информации Генеральной прокуратуры, девочку изнасиловали.

По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство» и назначила судмедэкспертизу. По подозрению в убийстве 5 сентября задержали троих жителей Кадамжайского района 1995, 1997 и 1998 года рождения. Их водворили в ИВС.

На дело об убийстве 14-летней девочки отреагировал президент Садыр Жапаров и взял его под личный контроль.

Генеральный прокурор Курманкул Зулушев также подчеркнул, что дело находится и под его личным контролем. Вместе с тем он отметил, что правильное воспитание ребенка является задачей каждого родителя.

Несколько депутатов парламента на фоне этого дела предложили ввести смертную казнь за педофилию.

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