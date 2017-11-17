В Кыргызстане складывается ошибочное представление, что это равенство и так есть — женщины могут выбирать те же самые профессии, что и мужчины, получать образование и одеваться так, как они хотят. В стране даже существует закон о государственных гарантиях равных прав и возможностей для мужчин и женщин.

Но, к сожалению, этого недостаточно.

Мужчины по-прежнему доминируют над женщинами во всех сферах жизни в Кыргызстане: политической, социальной и экономической. Например, нынешний созыв парламента на 85% состоит из мужчин — иными словами, интересы женщин в парламенте представляют всего 18 депутаток.

Женщин в Кыргызстане часто похищают для принудительного вступления в брак, оправдывая это обычаями и традициями (ала качуу). На пострадавшую часто давят свои же родственники, которые уговаривают девушек остаться в семье похитителя и не жаловаться в милицию. Да, похищение карается законом (от 5 до 7 лет лишения свободы), но милиция редко проявляет интерес в расследовании таких случаев.

Если говорить о женщинах как о лидерках, то история Кыргызстана действительно помнит женщин, которые в сложные для страны годы брали на себя ответственность за судьбу страны. Но процесс принятия решений в Кыргызстане все еще во многом остается за мужчинами. Один из недавних примеров — заявление влиятельного топ-менеджера и мецената Бабура Тольбаева, который назвал женское лидерство «хренью» и сравнил феминизм с терроризмом. Из уст Тольбаева — который может быть для кого-то примером успешного человека — эти слова звучат как минимум безответственно.