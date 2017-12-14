Исаков пообещал повысить зарплаты патрульным милиционерам и купить им планшеты

Правительство будет повышать зарплаты инспекторам патрульной милиции. Также власти обеспечат инспекторов патрульной милиции планшетами и навигаторами для улучшения качества их работы.

Премьер-министр Сапар Исаков пообещал повысить зарплаты сотрудникам патрульной милиции и обеспечить их планшетами для электронного заполнения протоколов.

«Правительство или я лично купим для каждого сотрудника ГУОБДД планшет для электронного заполнения протоколов. А то, заполнение протоколов сотрудниками ГУОБДД на капоте машины — это такая лажа!» — сказал он.

По его словам, милиционеры в планшете будут вводить только ПИН-код человека и указывать, какое правило было нарушено, после чего протокол заполнится автоматически.

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) Канат Джумагазиев заявил, что в машинах патрульной милиции установят навигаторы, чтобы отследить, как используется автомобиль.

Также машины ГУОБДД будут окрашены красно-синими полосами для того, чтобы отличаться от машин МВД.

Теперь приемом на работу в ГУОБДД будет заниматься специальная комиссия, которая, в первую очередь, будет обращать внимание на профессионализм.

По словам Джумагазиева, на руководящие должности будут назначаться только те, кто работает в этой сфере не менее трех лет. Кроме того, за нарушения к сотрудникам будут применяться «самые строгие меры».

Исаков расформировал патрульную милицию в ноябре из-за большого количества аварий на дорогах страны. Он создал новое ведомство — Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД).

Безопасность на дорогах

Вопрос о безопасности на дорогах неоднократно поднимался на самом высоком уровне после нескольких резонансных аварий. В Кыргызстане с начала 2017 года на дорогах погибли более 800 человек.

Одной из самых громких аварий стала гибель вице-премьер-министра Темира Джумакадырова, который 7 октября направлялся в Таласскую область. Тогда при столкновении машины Джумакадырова и КамАЗа погибли вице-премьер-министр, его водитель и помощник.

Но единственное, что до сих пор сделали власти — установили лежачие полицейские и знаки возле школ и детсадов.

Власти обещают установить камеры для фиксации нарушений на дорогах Бишкека по проекту «Безопасный город» с 2011 года.

Однако с тех пор были поставлены только несколько камер на перекрестках в пригороде Бишкека. Сапар Исаков 20 ноября заявил, что камеры на дорогах Кыргызстана появятся весной 2018 года.

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