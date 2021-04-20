Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, пришедший к власти при поддержке улицы, похоже, решил расправиться с этой самой улицей. Соратники президента и его сторонники регулярно травят оппонентов в соцсетях и угрожают расправой тем, кто не хотел голосовать за авторитарную Конституцию.
В начале марта 2021 года на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев раскритиковал проект новой конституции Кыргызстана. Видеозапись его выступления СМИ разместили в соцсетях. В тот же день со страницы президента Кыргызстана Садыра Жапарова в «Фейсбук» был оставлен комментарий: «У этого негодяя не только глаза, но и внутренний мир слепой». Дастан Бекешев потерял зрение в 6 лет.
Пресс-секретарь президента Галина Байтерек уверяет, что «личная страница Садыра Жапарова была взломана неизвестными», и он не имеет отношения к последним комментариям. А Госкомитет нацбезопасности даже начал проверку по факту взлома личной страницы президента «из-за рубежа».
В эту версию можно было бы поверить, если бы не одна деталь. 10 января, в день президентских выборов, Садыр Жапаров в ответ на критику со стороны поэта Темирлана Ормукова написал в «Фейсбуке»: «У кыргызов есть хорошее слово: “Его внутренний мир слепой”». Темирлан Ормуков тоже является незрячим.
Обидные комментарии, оскорбления и даже призывы к расправе над политическими оппонентами в окружении Жапарова не редкость. Чтобы выявить это, мы проанализировали тысячи постов, комментариев, публикаций в группах. Из них более ста публикаций содержали враждебные высказывания в адрес оппозиции, активистов, тех, кто борется за свои права. Десятки таких постов принадлежат соратникам и сторонникам Садыра Жапарова.
От слов к делу:
9 октября 2020 года в Бишкеке проходило три митинга: за стабильность в стране, против ОПГ во власти и митинг сторонников Садыра Жапарова. В то время, когда лидеры митинга против ОПГ и за стабильность в стране были на трибуне, на них напали сторонники Жапарова. Людей били, закидывали камнями, неизвестный в толпе выстрелил в автомобиль экс-президента Алмазбека Атамбаева. Две жертвы нападения оказались в больнице: политику Тилеку Токтогазиеву разбили голову, а охранника бывшего премьер-министра Темира Сариева избили.
«Те, кто готов продать родину»
Санжарбек Толонбаев, директор южной резиденции и кандидат в Жогорку Кенеш VII созыва от партии «Мекенчил», поделился видео, где выступающие против смены конституции международные некоммерческие и неправительственные организации называются «врагами кыргызского народа». В видео говорится, что СМИ, спонсируемые этими НПО, стремятся «создать негативный имидж органов государственной власти страны, публикуя различные журналистские расследования».
По мнению создателей ролика, негативный имидж Кыргызстану создают не проворовавшиеся чиновники и правоохранительные органы, отпускающие коррупционеров, а журналисты, осмелившиеся об этом рассказать.
От слов к делу:
25 ноября 2019 года в центре Бишкека прошел митинг против коррупции «Re:Акция». Участники акции требовали арестовать экс-зампредседателя таможни Раимбека Матраимова и других коррупционеров – героев расследования OCCRP, «Азаттык» и «Клооп» о коррупции на таможне и выводе из страны почти 700 млн долларов США. После митинга экс-депутат ЖК от фракции «Ата-Журт» Надира Нарматова написала в «Фейсбуке», что на митинг вышли те, «кто продался западным деньгам», и редакция «Азаттык», которые «готовы продать родину и не сделают ничего хорошего для кыргызов». Этот пост тут же появился в группе сторонников Жапарова.
Сам Садыр Жапаров неоднократно обвинял «Азаттык» в «искажении информации». На пресс-конференции перед избранием Жапарова на пост и.о. премьер-министра на вопрос о давлении со стороны союзников Жапарова на «Азаттык», будущий президент ответил: «Вы немного искажаете факты. Возможно поэтому они так делали [угрожали журналистам], а на других журналистов не было никакого давления. Это происходит, потому что [журналисты] распространяют фейковую информацию».
В феврале 2021 года в городах Бишкек, Ош и Кара-Суу прошли митинги с требованиями закрыть редакцию «Азаттык» в Кыргызстане. На митинге в Оше участвовали депутаты Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров, Таабалды Тиллаев, Бактыбек Райымкулов и Ильхом Маннанов.
В январе 2021 года кандидатка в Жогорку Кенеш VII созыва от партии «Мекенчил» Гульмира Акматова призывала в соцсетях «принять меры» против издания «Клооп». Акматова была кандидатом в Жогорку Кенеш от партии «Мекенчил» в 2020 году, вела прямой эфир с инаугурации президента и продолжает активно делиться постами в поддержку Жапарова.
Понять также, что она приближенный человек к Жапарову можно по фотографии на ее странице, где на вопрос «Ой, где вы находитесь?» она ответила: «Мы сфотографировались, когда возвращались с поминок — годовщины смерти отца Садыра Нургожоевича». В комментариях к фото все пишут, что они мекенчиловцы.
От слов к делу:
В октябре 2020 года, во время политического кризиса после парламентских выборов, около 30 сторонников Жапарова пришли к входу редакции Sputnik с требованием отправить корреспондента к дому правительства для освещения митинга в поддержку Садыра Жапарова. Мужчины пригрозили, что вернутся и «устроят в офисе погромы и расправятся с охранником», если к митингующим не отправят журналиста в течении 30 минут.
За несколько дней до этого нападению сторонников Садыра Жапарова подверглись журналисты изданий «Клооп» и корреспонденты Kaktus Media.
Эркин Туралиев призывает «травить» «Клооп» и его основателя Бектура Искендера, называет его иностранным агентом и советует Хабибулле Абдыкадыру, Матраимовым, Максиму Бакиеву подать в суд на журналиста.
«Геи дестабилизируют ситуацию в стране»
Вполне нейтральные в других странах слова «ЛГБТ», «феминизм», «активист/активистка» в Кыргызстане стали ругательствами. Их употребляют не для обозначения социальных групп и убеждений, а в качестве оскорблений. В том числе, когда хотят обесценить и стигматизировать публичный протест. Нетолерантные суждения высказываются публично.
Жазира Таалайбекова, сторонница Садыра Жапарова спонсировала его предвыборную гонку и участвовала в его агиткампании, размещает у себя на странице не только публикации в поддержку президента, но и десятки постов, дискредитирующих участников марша за права женщин, редакции независимых СМИ и журналистов, противников принятия новой Конституции и мусульман-шиитов.
Что отличает «разжигающие» публикации? Отсутствие фактов и аргументов, деструктивная и стигматизирующая лексика, крайне эмоциональная риторика, цель которой — манипуляция общественным мнением.
Еще один пост Таалайбековой содержит угрозы в адрес певицы Зере, вышедшей на марш за права женщин. Таалайбекова призывает «запретить» участникам акции выходить на марши и просит правоохранительные органы: «Обратите внимание сюда, иначе мы сами примем меры». Все это сопровождается призывами к народу «проснуться, пока Запад не захватил нашу страну».
Сезимай Жунусова, которая работала пресс-секретарем Ошского муниципального предприятия «Теплоснабжение», написала пост про марш в Оше: «Сегодняшнее мероприятие феминисток из Оша. Я не поняла позицию девушки-мусульманки в платке. Те [другие участники], понятно, прозападники, геи, лесбиянки. А покрытая девушка???» На фото в центре — адвокатка Мухайо Абдураупова.
Упоминание ЛГБТ используется как оскорбление даже в парламенте. Недавно сторонник новой Конституции Жапарова, член конституционного совещания Бактыбек Райымкулов кричал на депутата Дастана Бекешева: «Поддерживаешь голубых!»
Перепалка случилась после того, как Бекешев призвал выпустить из СИЗО ГКНБ мать четверых детей Жылдыз Чодобаеву, подозреваемую в коррупции. У женщины нет денег на залог, и ее продолжают держать в камере в то время, как других коррупционеров отпускают на лечение в частную больницу, сказал Бекешев, а депутаты устраивают митинги в их поддержку. Речь в выступлении шла о Райымбеке Матраимове.
После этих слов Райымкулов не сдержался и нецензурно выругался в адрес оппонента. Ранее Райымкулов участвовал в митинге сторонников Матраимова в городе Ош, где, среди прочего, звучали требования закрыть редакцию «Азаттык».
Правда, и Бекешев не смог остаться равнодушным к сказанному. «Один коллега намекнул, что я поддерживаю геев. Официально заявляю, что я их не поддерживаю, но если встанет выбор, кого поддержать, то точно не коррупционеров ПИ**РАСОВ…», — написал он в Instagram.
От слов к делу:
15 апреля активисты и правозащитники вышли на митинг к зданию МВД с требованиями провести объективное расследование убийства Айзады Канатбековой — девушки, похищенной в Бишкеке для насильственного брака. Участники акции требовали отставки министра внутренних дел Улана Ниязбекова.
Но мирной акции помешала группа из примерно двухсот агрессивно настроенных людей, которые напали на митингующих, называя их «НПОшники и геи, которые пользуются смертью девушки и продвигают свои интересы».
Позже журналист Болот Темиров доказал, что основными участниками антимитинга против НПО и ЛГБТ были сотрудники МВД в штатском.
Глава МВД Ниязбеков стал первым, кого Жапаров назначил на должность, став и.о. премьер-министра.
В пропаганде социальной нетерпимости участвуют и провластные СМИ. Директор телеканала «Регион ТВ» Откурбек Рахманов в своей авторской программе назвал правозащитников и журналистов-расследователей, раскрывших коррупцию на таможне, «актерами проекта Европы и Америки», которых «никогда не заботило будущее страны». По словам самого Рахманова, «Регион ТВ» принадлежит другу президента Жапарова, председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.
От оскорблений сторонники Жапарова переходят к прямым угрозам. В начале марта сразу на нескольких страницах в «Фейсбуке» появилось видео, где молодой человек от имени группы мужчин обещает «принять меры» к тем, кто ходит на митинги против новой Конституции. Ролик репостили люди, на страницах которых обнаружились фотографии с членами его партии «Мекенчил», снимки с инаугурации Жапарова, награды и грамоты от партии президента. Некоторые из них выступают администраторами групп, поддерживающих Жапарова.
«Шесть миллионов — мои сторонники, я не могу их контролировать»
Вскоре появилось еще одно видео, где сторонники Жапарова обещают расправиться с «геями и лесбиянками», выступающими против смены Конституции.
Участник воскресных маршей «За законность», адвокат Нурбек Токтакунов считает, что подобные видео — прямой призыв к насилию против людей, реализующих свое конституционное право на мирный протест. «Но правоохранительные органы, вместо того чтобы принимать меры в отношении авторов таких видео, сажают активистов», — говорит он.
Сам Токтакунов был задержан в Бишкеке в ночь на 2 февраля. Сотрудники патрульной милиции заявили, что на юриста «поступила ориентировка» — якобы он находится за рулем в нетрезвом виде. После сдачи анализов, Токтакунова отпустили. Алкоголя и наркотиков в его организме обнаружено не было.
Пресс-секретарь президента Галина Байтерек, уверяет, что Садыр Жапаров наверняка не поддерживает враждебные высказывания своих сторонников в адрес журналистов, активистов и критиков власти в соцсетях. «Я уверена, что он [Садыр Жапаров] на сто процентов скажет, что не поддерживает. Он не такой. Он за то, чтобы была справедливость. Он никого не принижает, никого не унижает. Закон для всех равный. Все имеют право и отдыхать, и работать, и выходить куда-то там что-то», – прокомментировала Байтерек публикации в соцсетях, пообещав «Клоопу» уточнить позицию у президента.
Сам Жапаров говорил, что не может контролировать своих сторонников:
«Из 6,5 миллионов населения шесть миллионов — это мои сторонники. Я не могу их всех контролировать», — сказал Садыр Жапаров, добавив, что «свобода слова будет, мы никого преследовать не будем».
Враждебные высказывания представителей власти и лидеров мнений в соцсетях формируют предрассудки в адрес определенных социальных групп, создают негативный образ людей по определенному признаку — гендеру, полу, национальности, возрасту, религии. Это может продолжиться и дальше, вплоть до прямых угроз, подстрекательств, а затем насилия и убийства.
Поэтому важно, чтобы у людей была среда, где защищаются права на свободу слова и равенство, а враждебные высказывания — публично осуждаются, отмечают в международной правозащитной организации Article 19, занимающейся свободой слова.
Чтобы понять может ли человек защититься от нападок и угроз в соцсетях, мы пожаловались на публикации, касающиеся журналистов «Клоопа». «Фейсбук» на жалобы не отреагировал.
Редактура: Катерина Резникова, Бектур Искендер и Анна Капушенко
Верстка: Азиза Раимбердиева
Данная публикация была подготовлена при поддержке ALDA – Европейской ассоциации по местной демократии с использованием ресурсов, предоставленных Европейским Союзом. За содержание данной публикации несет исключительную ответственность ОФ «Клооп Медиа», и она никоим образом не может быть истолкована как отражение взглядов Европейского Союза или ALDA.