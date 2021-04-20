Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, пришедший к власти при поддержке улицы, похоже, решил расправиться с этой самой улицей. Соратники президента и его сторонники регулярно травят оппонентов в соцсетях и угрожают расправой тем, кто не хотел голосовать за авторитарную Конституцию.

В начале марта 2021 года на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев раскритиковал проект новой конституции Кыргызстана. Видеозапись его выступления СМИ разместили в соцсетях. В тот же день со страницы президента Кыргызстана Садыра Жапарова в «Фейсбук» был оставлен комментарий: «У этого негодяя не только глаза, но и внутренний мир слепой». Дастан Бекешев потерял зрение в 6 лет.