Столичный муниципалитет планирует привлечь к ответственности активистов гражданской инициативы Peshcom. Ранее активисты закрасили зелёной краской велодорожку на пересечении улиц Абдрахманова и Московской, чтобы визуально отделить её от тротуара.

В мэрии отметили, что на место выезжали представители Первомайского акимиата совместно с городскими службами. Но санитарно-экологическая инспекция пояснила, что для этого случая в Кодексе о нарушениях отсутствует статья для принятия мер.

«Акимиат направил письмо в УВД Первомайского района о принятии мер к активистам инициативы Peshcom согласно законодательству», — сообщили в мэрии изданию vesti.kg.

Что говорят активисты?

Кураторка Peshcom Рада Валентина кызы сообщила в интервью «Клоопу», что участковый Первомайского района встретился с активистами и попросил написать объяснительные.

По её словам, они провели эту акцию для того, чтобы поднять вопрос о небезопасности совмещённых велополос и тротуара.

Фото: Peshcom, покрашенная велодорожка

«Мы до этого не раз заявляли через СМИ, на общественных слушаниях и в разговорах с сотрудниками мэрии о готовности с ними работать по велодорожкам. Но от них никакой реакции не было. Мы поняли, что обычные способы не помогают и решили провести такую акцию, чтобы просто привлечь внимание […] Мы хотим этим вызвать их на диалог», — пояснила она.

По словам активистки, они хотели связаться с муниципалитетом после акции, но им это не удаётся. Кроме того, она сообщила, что и сам муниципалитет не пытался связаться с активистами.

«Если они привлекут нас к ответственности, выпишут штраф, то что они этим докажут? Мы делаем конкретное предложение ,но в ответ они хотят нас просто наказать. Я считаю, что [действия мэрии] неэффективны и нецелесообразны», — рассказала кураторка Peshcom.

Активистка подчеркнула, что они на одной стороне с мэрией, но не знают, как добиться диалога.

«Я надеюсь они всё-таки передумают, дело не в том, что мы боимся этого, а в том, что нам не нравится их реакция. Она говорит о том, что они не хотят диалога, а мы бы хотели этого», — сказала Рада Валентина кызы.

Городская интервенция

7 июля СМИ сообщили, что на Моссовете велосипедист сбил пешехода. По их данным, в результате женщина получила серьёзные травмы.

После этого активисты решили выделить ярким цветом велополосу на Моссовете, которая совмещенна с тротуаром.

По словам активистов, велосипедисты не раз жаловались на то, что мэрия ничего не делает, чтобы улучшить нынешние велополосы в городе. Активисты хотели показать столичным властям, как можно улучшать велополосы.

Peshcom — это гражданская инициатива, которая выступает за то, чтобы Бишкек стал инклюзивным городом. Также они хотят, чтобы в столице развивалась пешеходная среда, велосипедная инфраструктура и общественный транспорт.

Такое уже было

Это не первый случай, когда активистов привлекают к ответственности за желание улучшить город. Активист и сын экс-президентки Розы Отунбаевой Атай Садыбакасов в декабре 2016 года на собственные средства установил на нескольких перекрестках Бишкека новые таблички с названиями бишкекских улиц на английском и кыргызском языках.

Тогда инициативу в мэрии не оценили, демонтировали таблички и оштрафовали активиста.

В муниципалитете отметили, что главная причина демонтажа табличек — нельзя ничего размещать на дорожных знаках. Кроме того, в мэрии тогда сообщили, что Садыбакасов не обращался в администрацию города, чтобы получить разрешение на установку табличек с названиями улиц.

А до этого Садыбакасов — в конце января 2013 года установил за 30 тысяч сомов 22 светильника на бульваре Молодой Гвардии. Столичная мэрия тогда также демонтировала эти светильники.

Официальной причиной демонтажа стало отсутствие разрешительных документов на установку. На месте фонарей активиста сотрудники «Бишкексвета» установили 10 светильников, соответствующих цене, которую затратил на это активист.